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心悸、冒冷汗勿輕忽 搞懂6大心肌梗塞前兆及時自救

NOW健康／連珮妤 報導
（取材自NOW健康）
（取材自NOW健康）

經典美劇「六人行」的演員馬修派瑞，疑似因心肌梗塞而溺斃家中浴室時，引起不少影迷譁然。心肌梗塞發生時，冠狀動脈可能被嚴重阻塞，進而導致細胞缺氧、無法運作，不過心肌梗塞發作前還是有些跡象能幫助我們判讀病狀，並進一步尋求醫療、搶救措施，接著就一起來關心有哪些「心肌梗塞前兆」吧！《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「心肌梗塞前兆」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的心肌梗塞前兆排行。

觀察近1年內網友針對「心肌梗塞前兆」相關話題的討論，可以發現「胸痛胸悶」、「心絞痛」最受網友熱議，兩者都是十分常見的心肌梗塞症狀，往往發生在胸骨下、心臟區域，並出現撕裂感、抽痛、窒息感等病徵。有民眾「因為胸悶症狀就醫，檢查發現冠狀動脈有一條嚴重阻塞，緊急進行心導管手術才救回一命」，表示當身體出現平常沒有的感覺時，就是最高的警訊。

▲6大心肌梗塞前兆1次看。（圖／Social Lab社群實驗室）

不少網友也提到「有高血壓病史需要更加注意」、「每個人痛覺感受不一樣，定期檢查為妙」，此外，醫生也提醒，當天氣變化大、忽然劇烈運動時，多注意身體的變化才能把握黃金的救援時間！

根據國健署的資料指出，除了胸悶、胸痛，「心悸」也是典型症狀之一，受到許多網友熱議。「心悸」乃指心臟的跳動出現異常情形，不論是跳得太快、太慢與不規律都屬於心悸，便有國外醫學期刊指出「大選過後民眾心肌梗塞發生率增加4成2」，這是由於不少民眾容易在選戰後出現焦慮、激動的情緒。

若本身有心血管疾病的病史，即可能會復發，嚴重者則會導致心肌梗塞，令不少網友呼籲，當發現自己情緒高昂又或是焦躁不安時，務必要特別留意脈搏是否有忽快忽慢的情況，提防心肌梗塞的發生。

此外，雖造成「頭昏腦脹」、「呼吸急促」的成因眾多，但也是心肌梗塞的常見徵兆之一，就有醫師提到，雖然心臟驟停的誘因很多，不過「發作前身體會出現一些警訊」，除了胸悶、胸痛外，也可能產生呼吸不暢、頭暈、頭痛等症狀，而在「發作前1小時症狀會愈來愈嚴重，並可能有突然失去意識的現象」，如發現身體忽然出現不明原因的不適，及時向身旁的民眾求助才可以保護好自己。

看完以上「心肌梗塞前兆」後，你是否更了解這些身體所發出的警訊了呢？不少醫生與衛生局都提醒，當天氣變化大時，可以透過留意室內外溫差、多層次穿衣、室內運動等方式去保護自己，但如果想減少心血管疾病的發作，平常少鹽少糖、戒菸戒酒、多食用原型食物才是上策，讓我們一起擁有健康的身體吧！

NOW健康報導

心血管疾病 癌症 馬修派瑞

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