確診新冠後咳嗽不止以為「長新冠」 中年主婦不菸酒罹肺癌

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51歲陳女士去年底確診新冠肺炎 ，解隔離後原本的咳嗽經藥物治療，不但未緩解還咳的更嚴重。今年初前往醫院經過一連串檢查，竟發現右胸有顆早期肺癌，經緊急會診胸腔外科醫師手術切除惡性腫瘤，術後久咳症狀明顯改善，目前門診持續追蹤中。

誤認「長新冠」 主婦不菸酒罹肺癌

台灣衛生福利部台中醫院胸腔內科主任陳信如指出，患者是家庭主婦，不菸不酒也沒有肺癌家族病史，她到院時抱怨，去年底確診新冠肺炎時僅輕微咳嗽，但解隔離出關後卻持續咳不停，她以為是大家口中的染疫後遺症「長新冠」，沒想到吃藥都不見改善還愈咳愈嚴重，只好到醫院求助醫師。

醫療團隊幫她進行胸腔聽診等檢查正常，經開立解咳藥物後症狀也有緩解，原本以為只是單純「長新冠」，卻在進行胸部X光檢查後，意外發現右肺疑有一個約1.5公分之不規則狀結節，進一步安排電腦斷層攝影與切片檢查，確診為肺腺癌。

持續咳嗽治療未改善 超過2周應至胸腔內科檢查

陳信如表示，新冠疫情 雖已解封，但染疫後卻仍有部分患者久咳不癒，臨床上統計，約有15%至20%民眾，染疫解隔後一個月仍會出現疲憊、久咳不癒、呼吸困難等症狀；染疫後一年仍有2.5%仍持續出現久咳不癒等症狀，嚴重影響生活品質。

由於久咳不癒原因很多，陳信如主任提醒，確診新冠肺炎後，若持續有咳嗽症狀經藥物治療超過兩周仍未改善，建議立即至胸腔內科就醫進一步檢查，找出病因，才能及時對症下藥，避免延誤治療。

精準醫療技術治療 早期治療預後較佳

台中醫院院長黃元德表示，這幾年肺癌已成為台灣男女性癌症 死亡率第一名，為了全方位照顧患者，該院已導入精準醫療技術，肺癌患者可選擇微創手術、標靶、免疫藥物治療，大幅提高治療效果，尤其台灣國健署已提供一等親有肺癌家族史的民眾免費低劑量電腦斷層檢查，該院近年因此發現多名早期肺癌患者，呼籲符合資格民眾前往醫院檢查，早期發現早期治療，避免遺憾。

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