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人工膝關節一跌就骨碎 醫：墊片是關鍵

胡蓬生
醫師表示，人工膝關節置換手術如果選擇適合的墊片，不僅可幫助病人恢復日常生活功能，運動也不會受到影響；示意圖。（圖／123RF）
醫師表示，人工膝關節置換手術如果選擇適合的墊片，不僅可幫助病人恢復日常生活功能，運動也不會受到影響；示意圖。（圖／123RF）

關節是人體活動時的重要關節，但隨年紀增加，退化性膝關節炎發生機率也提高，接受人工膝關節置換手術的病人日益增多。人工膝關節置換手術中，受損的關節軟骨移除後，改用人工墊片取代；醫師提醒，不同材質的人工墊片除磨損率不同，也會影響日後膝關節的穩定度，尤其對年紀較大且是跌倒高風險的長輩來說，更為重要。

台灣苗栗市大千綜合醫院骨科醫師容志雄分享近日治療的兩個案例，他指出，其中一位是93歲高齡老婦，20年前曾接受人工膝關節置換，使用傳統人工墊片，最近因跌倒，導致整個膝關節骨頭破裂，必須以傳統開刀方式治療，用鋼板鋼釘來支撐骨頭，加上病患骨質疏鬆嚴重，還需要以石膏副木固定三個月，雖然後續骨頭痊癒也可行動，但她的膝關節彎曲功能卻因此變差。

71歲婦人使用高貼合度人工墊片，跌倒後僅關節脫臼，骨頭無問題（左圖），只需在輕微...
71歲婦人使用高貼合度人工墊片，跌倒後僅關節脫臼，骨頭無問題（左圖），只需在輕微麻醉下將錯位的關節拉回。（圖／大千綜合醫院提供）

另一名71歲女性患者，不小心踩到地上青苔滑倒，她六年前接受人工膝關節置換手術時，使用的是高貼合度的人工膝關節墊片，跌倒後雖關節脫臼錯位，但骨頭整體沒有大問題，只需在輕微麻醉下將錯位的關節拉回，並針對膝關節股骨內踝撕裂性骨折進行副木固定，一個月就恢復正常，膝關節功能也不會受影響。

93歲老婦使用傳統人工墊片，跌倒後骨頭破裂（左圖紅圈處），必須以傳統開刀方式治療...
93歲老婦使用傳統人工墊片，跌倒後骨頭破裂（左圖紅圈處），必須以傳統開刀方式治療（右圖）。（圖／大千綜合醫院提供）

容志雄指出，過去傳統人工墊片需要切除較多骨頭來符合墊片裝設，切除的骨頭正是整個膝關節後緣、支撐力最強的股骨；因此，當長輩年紀大、反應差，不小心跌倒時，容易讓整個人工關節上的股骨出現粉碎性骨折，如同93歲老婦個案的狀況。現行新型高貼合人工膝關節墊片不僅耐磨度高、手術後關節穩定度佳，因不需切除太多骨頭，可保留膝關節股骨後方最堅固有力的骨頭，病人日後如果不慎跌倒，也不易傷害到膝關節及骨頭，且後續復原快、膝關節功能正常。

容志雄說，人工膝關節置換手術可幫助病人恢復日常生活功能，甚至運動都不受影響，其中人工墊片的選擇扮演重要角色，因此，建議在接受人工膝關節置換手術前，可多了解各種人工墊片的差異，選擇適合的墊片，才能確保日後的生活品質。

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