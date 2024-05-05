低血糖…他用餐突「石化」醫：清醒時餵糖果再送醫

台灣台中市一名男子在一家火雞肉飯店用餐時，被店家發現，拿著筷子一動也不動，呈現「石化」狀態，嚇壞業者。亞大醫院周邊血管科主任張育晟說，低血糖的患者，確實可能出現上述狀況，平常時會因低血糖造成意識改變，如果開車會生危險，不可不慎。

張育晟說，低血糖的狀況會有心悸、冒冷汗、易怒、癲癇、昏倒、眼前一黑、痙攣，甚至是意識改變等各種症狀。在警消尚未到場前，糖尿病的患者如有疑似低血糖症狀，可以自備方糖、糖果等物品，但需要在患者「意識清楚」下服用。若患者意識不清，或可能有其他病症，因狀況不明朗，不建議貿然亂餵食，以免衍生其他危害。

張育晟說，低血糖的診斷需要主客觀的確認，除了有一些主觀症狀之外，也可透過血糖機快速檢測 ，如果血液中血糖單位低於65mg/dl，就屬於低血糖狀況，通常馬上補充好糖分或是輸液，即可改善。

張育晟指出，一般健康的人也可能出現類似江男的狀況，例如過度飢餓、賀爾蒙分泌異常，或是身體腫瘤 造成胰島素分泌過多，不過大部分在糖尿病接受血糖控制藥物的患者比較常見，有些患者有服用相關控制血糖藥物，但患者飲食不正常，容易導致血糖濃度過低，就會有低血糖的相關症狀，提醒民眾有類似輕微狀況時，需多留意。