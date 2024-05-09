腹瀉不止 烤焦吐司、鹽水、淡茶有助緩解

如果發生腹瀉，吃烤焦的吐司、鹽水、不要太濃的茶等都有幫助。示意圖非新聞當事人，（本報資料照片）

近期日本腸胃藥「正露丸」遭控檢測 報告長年造假，引發討論。醫師指出，正露丸是在拉肚子的時候，用來緩解症狀，如果發生腹瀉情形，烤焦的吐司、鹽水、不要太濃的茶等都有幫助，也可以吃清淡的粥、白飯等補充養分、吃蘋果泥修護腸胃粘膜。

台灣新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩說，拉肚子時，腸胃會快速蠕動，如果拉肚子超過3天、每天拉6至8次，又合併嘔吐、發燒等全身性症狀，可能就不是單純拉肚子，而是細菌性感染，就要盡快就醫。

嘔吐的時候，很多電解質會被吐出來，一旦全身性電解質不平衡，會出現心律不整、抽筋、全身肌肉痠痛等情形，朱光恩提醒，尤其免疫功能有問題的族群，如小孩、糖尿病、腎功能不佳、癌症 等慢性疾病族群，一旦出現發燒、拉肚子等，可能會迅速惡化。

許多民眾會在拉肚子的時候喝運動飲料，朱光恩表示，這是可以的選擇，但當中的糖分，也可能會加速腸子蠕動、更快脫水，建議可以用白開水加一小撮鹽巴，藉由鹽分中的鈉離子和鉀離子改善，不過也不要加太多，只要有鹹味即可。

朱光恩指出，拉肚子的時候要盡量清淡，如少許粥或白飯補充養分，蘋果泥也是不錯的選擇；飲品方面，可以喝茶湯緩解，不過只要把茶包放置2分鐘左右即可，避免泡太久、太濃，因為太濃可能導致過多咖啡 因對胃部造成刺激。

另外，大眾印象中要「敬而遠之」的焦黑吐司也能成為止瀉幫手，朱光恩表示，由於腹瀉時腸子會持續分泌水分，導致出現水瀉的情形，建議可將白土司、麵包「烤得焦一點」，因為黑黑焦焦的吐司反而有助吸水、幫助糞便成形、不那麼水瀉，當然也不可以天天吃，只要症狀緩解就可恢復正常飲食。