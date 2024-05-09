我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是到哪裡都買不起 加州還有9城鎮中價房只15萬元

紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

腹瀉不止 烤焦吐司、鹽水、淡茶有助緩解

記者賴昀岫
如果發生腹瀉，吃烤焦的吐司、鹽水、不要太濃的茶等都有幫助。示意圖非新聞當事人，（本報資料照片）
如果發生腹瀉，吃烤焦的吐司、鹽水、不要太濃的茶等都有幫助。示意圖非新聞當事人，（本報資料照片）

近期日本腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假，引發討論。醫師指出，正露丸是在拉肚子的時候，用來緩解症狀，如果發生腹瀉情形，烤焦的吐司、鹽水、不要太濃的茶等都有幫助，也可以吃清淡的粥、白飯等補充養分、吃蘋果泥修護腸胃粘膜。

台灣新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩說，拉肚子時，腸胃會快速蠕動，如果拉肚子超過3天、每天拉6至8次，又合併嘔吐、發燒等全身性症狀，可能就不是單純拉肚子，而是細菌性感染，就要盡快就醫。

嘔吐的時候，很多電解質會被吐出來，一旦全身性電解質不平衡，會出現心律不整、抽筋、全身肌肉痠痛等情形，朱光恩提醒，尤其免疫功能有問題的族群，如小孩、糖尿病、腎功能不佳、癌症等慢性疾病族群，一旦出現發燒、拉肚子等，可能會迅速惡化。

許多民眾會在拉肚子的時候喝運動飲料，朱光恩表示，這是可以的選擇，但當中的糖分，也可能會加速腸子蠕動、更快脫水，建議可以用白開水加一小撮鹽巴，藉由鹽分中的鈉離子和鉀離子改善，不過也不要加太多，只要有鹹味即可。

朱光恩指出，拉肚子的時候要盡量清淡，如少許粥或白飯補充養分，蘋果泥也是不錯的選擇；飲品方面，可以喝茶湯緩解，不過只要把茶包放置2分鐘左右即可，避免泡太久、太濃，因為太濃可能導致過多咖啡因對胃部造成刺激。

另外，大眾印象中要「敬而遠之」的焦黑吐司也能成為止瀉幫手，朱光恩表示，由於腹瀉時腸子會持續分泌水分，導致出現水瀉的情形，建議可將白土司、麵包「烤得焦一點」，因為黑黑焦焦的吐司反而有助吸水、幫助糞便成形、不那麼水瀉，當然也不可以天天吃，只要症狀緩解就可恢復正常飲食。

檢測 癌症 咖啡

上一則

早上起床就頭痛可能是「腦瘤」 醫提醒6警訊盡速就醫

下一則

骨質疏鬆 長者髖關節骨折 恐一病不起

延伸閱讀

日本喇叭牌正露丸 與極東正露丸造假無關

日本喇叭牌正露丸 與極東正露丸造假無關
太子行代理喇叭牌正露丸檢驗合格 與造假「極東」無關

太子行代理喇叭牌正露丸檢驗合格 與造假「極東」無關
太子行代理日本「喇叭牌」正露丸 與遭報導造假品無涉

太子行代理日本「喇叭牌」正露丸 與遭報導造假品無涉
拉肚子不止可吃正露丸 「烤焦吐司」也有助止瀉 醫：遇一情況快就醫

拉肚子不止可吃正露丸 「烤焦吐司」也有助止瀉 醫：遇一情況快就醫

熱門新聞

網友在網路論壇表示妻子會在淋浴時大號，再用腳將糞便踩進排水口，網友看了直呼太噁心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）

男子抱怨妻淋浴時做一事「有夠噁」 醫警告嚴重恐致死

2024-05-02 23:20
營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率；示意圖。（圖／123RF）

魚油不是隨便吃 降血糖、增腦力 吃的不一樣

2024-05-06 02:00
早晨喝黑咖啡，可提神醒腦、消水腫。（圖／123RF）

喝咖啡4大好處 營養師：兩時段喝最佳

2024-05-03 02:00
痣不只影響美觀，還可能對身體造成影響，示意圖。（取材自Pexels）

有這幾種黑痣儘快去除 醫：放任生長恐變惡性黑色素瘤

2024-05-07 05:41
一名男子三個月未排便，醫生出示他的電腦斷層掃描片，發現堆積的糞便大如女性懷了三胞胎。（取自TikTok）

男子三個月沒大號「整坨糞便塞體內」 小腹大如懷三胞胎

2024-05-07 23:10
醫師陳信如說，陳婦在右肺有一顆約1.5公分的腫瘤（紅圈處）。(台中醫院提供)

確診後咳不停以為「長新冠」她不菸不酒竟查出肺癌

2024-05-03 20:40

超人氣

更多 >
華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」