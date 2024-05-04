氣喘嚴重將影響肺功能 「生物製劑」精準治療

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氣喘是一種慢性呼吸道發炎疾病，若呼吸道長期處於發炎狀態會漸漸硬化，導致肺功能下降。台灣台北馬偕紀念醫院胸腔內科醫師吳玟叡指出，這影響的不只是大的呼吸道，小的細支氣管也會受到影響，若未好好控制，肺功能下降的速度會較快，其中「嚴重氣喘」的患者發炎可能更嚴重，其肺功能往往也會更差。

嚴重氣喘患者往往需要服用口服類固醇才能將氣喘穩定控制，不過長期服用類固醇不免會有骨質疏鬆、肥胖等副作用，這群患者該怎麼做才能好好控制症狀，搶救肺功能呢？吳玟叡表示，若嚴重氣喘呼吸道發炎是屬於第二型發炎，可以考慮使用生物製劑精準打擊發炎因子。

「嚴重氣喘」 用藥仍難控制

什麼是「嚴重氣喘」？吳玟叡說明，當氣喘患者使用的長效氣管擴張劑、吸入型類固醇等常規藥物，劑量已經很高了但症狀仍控制不了，這樣的患者就會被診斷為「嚴重氣喘」，根據美國統計這群患者在氣喘中約占5-10%。

而嚴重氣喘依不同的發炎類型可分為2種，吳玟叡表示，第一種叫「第二型發炎反應」，這類發炎相當常見，在氣喘中約占80%，其中嗜酸性白血球是這一系列反應中的重要發炎細胞，許多嚴重氣喘患者都有嗜酸性白血球偏高的情形。而第二種叫作「非第二型發炎反應」，是以嗜中性白血球的發炎為主。

生物製劑 精準打擊發炎

當嗜酸性白血球愈高，嚴重氣喘患者的症狀就會愈不穩定，吳玟叡提到，這些病人常常需要用到口服類固醇，氣喘問題才會變得較穩定，但口服類固醇長期使用副作用大，臨床上不希望患者長期服用，因此若是第二型發炎的嚴重氣喘患者已用到很高劑量的藥物時，就會建議可能要考慮使用生物製劑治療。

生物製劑能精準打擊與氣喘呼吸道發炎相關的細胞激素（如：IgE、IL-5或IL-4等），以達到症狀控制的效果。吳玟叡表示，不同的生物製劑所打擊的發炎路線不同，有各自較適合的患者，像嗜酸性白血球最重要的細胞激素就是IL-5，所以嗜酸性白血球偏高的嚴重氣喘患者就可考慮使用Anti-IL-5生物製劑。

吳玟叡分享，像過去就曾有位70多歲的阿嬤，氣喘多年但都沒規律追蹤、控制，肺功能已有異常，有次急性發作急救後送往加護病房治療，調整用藥並讓患者規律使用後，患者仍嚴重氣喘發作好幾次，抽血發現這名患者IgE正常，但嗜酸性白血球相當高，因此使用了Anti-IL-5生物製劑。

原本這名患者需要一直使用口服類固醇，但在使用生物製劑後，不再需要使用口服類固醇。吳玟叡表示，這名患者使用到現在已經3年多，都沒有再急性發作過，使用第一、二個月時就有明顯治療效果，3個月後進行肺功能追蹤發現其肺功能也有明顯改善。

穩定肺功能 還需配合保養

不過，吳玟叡提醒，生物製劑雖然有很好的效果，但仍要繼續使用吸入型藥物，規律用藥並且定期回診、追蹤，另少數人注射生物製劑會有副作用，但頻率不高，如過敏現象、局部疼痛或是搔癢感，可尋求專業醫療處理，有助降低不適感。此外日常生活中也要避開會引起氣喘發作的因子，並保持規律的生活習慣、減少壓力、充足睡眠，在天氣變化大時也要注意保暖，透過這些方法保養呼吸道、減少發作的風險、穩定肺功能。

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