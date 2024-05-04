矯正牙齒不只美觀還能提稱咬合力 女星分享「護齒」祕訣

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矯正牙齒不只是為了美觀與自信，台灣牙醫診所院長吳幸芸指出，若有齒列問題，可能導致清潔時出現死角與齲齒問題，甚至因咬合不正，長期用單側咬食物，進而使臉型不平均，導致臉型與下巴歪斜。為了打造專業笑容，台灣女星楊謹華分享，矯正牙齒過程不輕鬆，平常也以近乎苛求的態度來照護口腔健康，「口腔護理是每個人一輩子都不能忽視的功課」。

一口整潔的牙齒，是自信笑容的基石，也有助於提升美觀、改善咬合和咀嚼能力。牙齒矯正包括傳統矯正器、舌側矯正器、自鎖式矯正器與隱形矯正等。

不同於傳統牙套「大鋼牙」，楊謹華選擇使用隱形牙套，是先由牙醫師進行3D口腔掃描，製作出全客製化的牙套，可大幅降低非必要的頻繁回診，加上App 遠端追蹤，適合忙碌的現代人。

女星祕訣 徹底清潔＋不碰咖哩

吳幸芸提醒，隱形牙套雖然具有可隨時脫下、飲食不受影響的特色，但進食完務必要清潔口腔並立刻戴回，以維持矯正效果。每次重新戴回牙套前，也一定要先做好口腔和牙套清潔，避免異味和細菌滋生，出現「整而不潔」的情形。

「口腔護理是每個人一輩子都不能忽視的功課」，由於當初矯正過程並不輕鬆，讓楊謹華更加珍惜現在的完美笑容，以近乎苛求的態度來照護口腔健康。長期以來，她為了保持牙齒漂亮，就算熬夜拍戲也幾乎不喝咖啡 ，咖哩更是「謝謝先不用」，甚至連喝紅酒都會特別使用吸管，堪稱近乎苛求的地步。

楊謹華護齒祕訣 避免染色：不喝咖啡、不吃咖哩、用吸管喝紅酒 正確刷牙：搭配牙線與沖牙機進行清潔

刷牙之餘，楊謹華也會搭配牙線進行清潔，近期也開始使用沖牙機。吳幸芸表示，沖牙機屬於口腔清潔護理產品，不是用來取代牙刷或牙線，而是替口腔清潔加分，可以對清潔死角進行完整清潔，特別適合矯正或是牙周病的患者，或是像謹華這種追求更全面口腔清潔的民眾。

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