呼吸道塌陷導致睡眠呼吸中止 中壯年最多

醫師說，睡眠呼吸中止症患者多為中壯年族群，可能原因有二，一是呼吸道組織隨著年齡增長鬆弛，或是到了中壯年後才被診斷。 （本報資料照片）

38歲台灣男星「山豬」陳俊甫因敗血性休克離世，震驚台灣演藝圈。他曾在社群平台透露罹患「睡眠呼吸中止症」，常被說打鼾太大聲，晚上睡覺1小時內中斷呼吸高達19次，相當於一晚睡8小時、斷氣超過100次，讓睡眠呼吸中止症引起社會關注。

台灣睡眠醫學學會理事長周昆達說，正常呼吸，氣流是從鼻腔到嘴巴，再到舌頭後方，進入氣管，只要氣流通道被堵住，就會引起睡眠呼吸中止症。主因是呼吸道結構狹窄、鬆弛，或是舌頭肥厚、扁桃腺較大、下巴短小、肥胖等，當睡覺正躺時，造成呼吸道塌陷，而出現睡眠呼吸中止症。

周昆達說，睡眠呼吸中止症患者多為中壯年族群，可能原因有二，第一是呼吸道組織隨著年齡增長鬆弛，或是到了中壯年後才被診斷。

台灣睡眠醫學學會理事莊立邦說，從打鼾聲可判斷睡眠呼吸中止症嚴重程度，且患者罹患心血管疾病 死亡率將高出2.6倍，若枕邊人出現打鼾等症狀，應勸導就醫。至於睡眠呼吸中止症病人常合併過敏性鼻炎、慢性鼻竇炎等，周昆達則說，因鼻子問題引發睡眠呼吸中止症比率約5%，因此兩者的因果關係很難評估，但仍建議一旦出現睡眠呼吸中止症狀，應速就醫。

「睡眠呼吸中止症最好的治療方式，就是睡覺時戴上正壓呼吸器，協助呼吸道保持暢通。」周昆達說，睡眠時一小時內呼吸中止5至15次屬於輕度、15至30次屬於中度、超過30次屬於重度，若是症狀輕微的患者，可以藉由側躺緩解症狀，若中重度患者則需使用正壓呼吸器。

他提醒，睡眠呼吸中止症造成死亡的人數雖然不多，但長期影響健康甚鉅，呼籲出現症狀時，務必盡速就醫檢查。