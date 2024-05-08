我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

呼吸道塌陷導致睡眠呼吸中止 中壯年最多

沈能元
醫師說，睡眠呼吸中止症患者多為中壯年族群，可能原因有二，一是呼吸道組織隨著年齡增長鬆弛，或是到了中壯年後才被診斷。 （本報資料照片）
醫師說，睡眠呼吸中止症患者多為中壯年族群，可能原因有二，一是呼吸道組織隨著年齡增長鬆弛，或是到了中壯年後才被診斷。 （本報資料照片）

38歲台灣男星「山豬」陳俊甫因敗血性休克離世，震驚台灣演藝圈。他曾在社群平台透露罹患「睡眠呼吸中止症」，常被說打鼾太大聲，晚上睡覺1小時內中斷呼吸高達19次，相當於一晚睡8小時、斷氣超過100次，讓睡眠呼吸中止症引起社會關注。

台灣睡眠醫學學會理事長周昆達說，正常呼吸，氣流是從鼻腔到嘴巴，再到舌頭後方，進入氣管，只要氣流通道被堵住，就會引起睡眠呼吸中止症。主因是呼吸道結構狹窄、鬆弛，或是舌頭肥厚、扁桃腺較大、下巴短小、肥胖等，當睡覺正躺時，造成呼吸道塌陷，而出現睡眠呼吸中止症。

周昆達說，睡眠呼吸中止症患者多為中壯年族群，可能原因有二，第一是呼吸道組織隨著年齡增長鬆弛，或是到了中壯年後才被診斷。

台灣睡眠醫學學會理事莊立邦說，從打鼾聲可判斷睡眠呼吸中止症嚴重程度，且患者罹患心血管疾病死亡率將高出2.6倍，若枕邊人出現打鼾等症狀，應勸導就醫。至於睡眠呼吸中止症病人常合併過敏性鼻炎、慢性鼻竇炎等，周昆達則說，因鼻子問題引發睡眠呼吸中止症比率約5%，因此兩者的因果關係很難評估，但仍建議一旦出現睡眠呼吸中止症狀，應速就醫。

「睡眠呼吸中止症最好的治療方式，就是睡覺時戴上正壓呼吸器，協助呼吸道保持暢通。」周昆達說，睡眠時一小時內呼吸中止5至15次屬於輕度、15至30次屬於中度、超過30次屬於重度，若是症狀輕微的患者，可以藉由側躺緩解症狀，若中重度患者則需使用正壓呼吸器。

他提醒，睡眠呼吸中止症造成死亡的人數雖然不多，但長期影響健康甚鉅，呼籲出現症狀時，務必盡速就醫檢查。

心血管疾病

上一則

鼻塞難入睡、呼吸困難 就醫驚見10公分大乳突瘤

下一則

突然模糊是「突發性黃斑部出血」醫籲：快就醫救視力

延伸閱讀

飛利浦睡眠呼吸中止治療機數百宗官司 11億和解

飛利浦睡眠呼吸中止治療機數百宗官司 11億和解
阻梅大高速坍塌傷亡擴大 熱心司機攔車、摸黑拉出落谷乘客

阻梅大高速坍塌傷亡擴大 熱心司機攔車、摸黑拉出落谷乘客
妻夢中呻吟喊男同事名 夫氣炸以為外遇…原來竟是1種病

妻夢中呻吟喊男同事名 夫氣炸以為外遇…原來竟是1種病
鼾聲如雷 小心是睡眠呼吸中止症 枕邊人也遭殃

鼾聲如雷 小心是睡眠呼吸中止症 枕邊人也遭殃

熱門新聞

網友在網路論壇表示妻子會在淋浴時大號，再用腳將糞便踩進排水口，網友看了直呼太噁心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）

男子抱怨妻淋浴時做一事「有夠噁」 醫警告嚴重恐致死

2024-05-02 23:20
營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率；示意圖。（圖／123RF）

魚油不是隨便吃 降血糖、增腦力 吃的不一樣

2024-05-06 02:00
早晨喝黑咖啡，可提神醒腦、消水腫。（圖／123RF）

喝咖啡4大好處 營養師：兩時段喝最佳

2024-05-03 02:00
痣不只影響美觀，還可能對身體造成影響，示意圖。（取材自Pexels）

有這幾種黑痣儘快去除 醫：放任生長恐變惡性黑色素瘤

2024-05-07 05:41
立委高金素梅視力模糊，以為老花度數增加，發現是白內障惡化緊急手術。 圖／奧斯卡眼科診所提供

視力模糊不是老花 高金素梅曬獨眼照…白內障緊急動手術

2024-04-30 13:44
醫師陳信如說，陳婦在右肺有一顆約1.5公分的腫瘤（紅圈處）。(台中醫院提供)

確診後咳不停以為「長新冠」她不菸不酒竟查出肺癌

2024-05-03 20:40

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了