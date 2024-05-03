單側鼻塞是「鼻竇炎或鼻過敏」？ 醫依症狀教判斷方式

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一名42歲的陳先生，左側鼻孔鼻塞及黃鼻涕半年，於診所就醫多次，症狀仍未緩解，前往耳鼻喉科做內視鏡檢查後，發現為左側鼻腔巨大息肉。據了解，陳先生平時有抽菸習慣，無其他慢性疾病，接受了功能性內視鏡鼻竇手術（Functional endoscopic sinus surgery，簡稱FESS）之後，鼻子功能恢復正常，重新體驗順暢呼吸的美好，而病理檢查結果為良性息肉，也讓陳先生安心不少，藉此機會戒菸，一舉數得。

單側鼻竇疾病 多與牙齒相關

台灣台北市立聯合醫院中興院區耳鼻喉科主治醫師郭乃文指出，單側鼻竇疾病很多跟牙齒相關，病患如果有單側黃鼻涕、單側鼻塞、頭痛等，要小心齒源性鼻竇炎，最好同時請牙醫師協助診療。

此外，單側鼻竇炎可能的診斷還有黴菌感染、良性及惡性腫瘤 等，必要時須接受功能性內視鏡鼻竇手術，清除病灶，得到確切的病理診斷，以治療疾病，緩解症狀。

功能性內視鏡鼻竇手術 恢復快、降低復發及併發症 機率

功能性內視鏡鼻竇手術是一種透過內視鏡技術治療鼻竇疾病的微創手術，用於治療鼻竇炎、鼻息肉、鼻腫瘤等等。手術目的主要是清除鼻腔及鼻竇內的病灶，改善鼻竇的通氣功能、減輕鼻塞及發炎症狀。

郭乃文說明，內視鏡手術相對傳統手術傷口較微創，透過不同角度的內視鏡更增進手術視野，手術中可搭配不同角度的微創旋轉刀頭及鼻科手術器械，以縮短手術時間、減少出血量、降低復發及併發症機率，也讓病患康復時間縮短，早日回歸正常生活。

鼻竇炎、鼻過敏分不清 這樣判斷兩者差異

鼻竇炎及鼻過敏是民眾常常分不清楚的診斷。郭乃文表示，鼻竇炎指的是有黃鼻涕、可能併發息肉，症狀有鼻塞、黃鼻涕、鼻涕倒流、咳嗽、眼睛周圍脹痛、嗅覺減退等等，嚴重者則有顱內及眼睛症狀，例如：頭痛、複視；鼻過敏則是鼻甲或鼻黏膜肥厚，常見症狀有鼻塞、流鼻水、鼻子癢、眼睛癢。鼻過敏的人常常會說兩隻鼻子輪流鼻塞，分不清楚有沒有鼻竇炎，這時候可以就醫接受鼻咽喉內視鏡檢查，直接看鼻腔裡的狀況來判斷。

郭乃文建議，有鼻塞、鼻涕症狀應儘早就醫，確定診斷，才能用適當的藥物或手術治療疾病，以避免產生相關併發症。

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