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老年皮膚問題分4大類 異常變化要留意

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醫師提醒，老年皮膚問題可歸納為黑、紅、白、乾四大類，若皮膚症狀異常變化或迅速惡化，應盡早就醫；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，老年皮膚問題可歸納為黑、紅、白、乾四大類，若皮膚症狀異常變化或迅速惡化，應盡早就醫；示意圖。（圖／123RF）

近期季節轉換、氣溫差異明顯的情況下，銀髮族常會出現皮膚問題。皮膚科醫師指出，許多中老年患者在就診時會提到皮膚發癢、乾燥，並出現多種不同的皮膚症狀。

台灣台全皮膚科診所醫師廖朝瑜表示，老年皮膚問題可歸納為黑、紅、白、乾四大類，每種類型都有對應的治療方式；然而他也提醒民眾，若發現皮膚症狀有異常變化或迅速惡化，例如一夕間長出很多顆病灶，應盡早就醫檢查。

黑／脂漏性角化症

脂漏性角化症俗稱老人斑，是一種良性皮膚病變，常呈現黑色到咖啡色蠟狀，主要出現在陽光容易照射的部位，如臉部和手臂。然而，這些斑塊可能會伴隨出現紅癢痛等慢性發炎症狀，應留意是否出現不尋常的變化，如顏色變得不均勻、迅速變大、表面出現自發性破皮流血或短時間內長很多顆病灶，應盡早回診檢查。

紅／老年性紫斑

老年性紫斑是長期陽光曝曬所造成皮膚真皮萎縮退化所引起，這些斑塊往往會呈現大小不一的紅紫色，通常出現在手背和前臂等部位，甚至臉上、脖子、雙腳也可看到，臨床上大約二到三周會漸漸轉變成黃棕色斑塊再消失，但可能會反覆出現，要留意若出現水泡或疼痛癢感，應及時求診評估。

白／雨滴狀色素脫失

雨滴狀色素脫失是皮膚老化所導致，會在四肢呈現出分散的白色斑點，一旦出現既不會變大也不會自行消失，會略微影響外觀的形象，目前尚無有效治療方法；患者除了勤做防曬保濕外，也可考慮如冷凍治療等治療方式。

乾／缺脂性皮膚炎

缺脂性皮膚炎是隨年齡增長，皮脂腺和汗腺分泌減少而出現的皮膚乾癢、發紅、脫皮等表現，通常會出現在小腿前外側、上背部、大腿或是手臂外側，患者在秋冬季節尤其容易發作（又稱為冬季癢），應注意保濕護理、洗澡水不洗太熱且不洗太久，不要使用清潔力太強的肥皂，並根據症狀使用搭配藥物。

廖朝瑜最後呼籲，老年皮膚問題通常是漸進式的，建議民眾每天在洗澡時仔細觀察自己的皮膚狀況，如有任何疑慮，應盡快就醫尋求專業的協助，以便針對問題採取適當處置。

（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/

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