睡前吃魚油助眠？專家：科學證據不足

魚油是常見保健品，被認為有降血脂、抗憂鬱和眼睛保健等功效，坊間流傳助眠。(Pexels)

魚油是常見保健品，被認為有降血脂、抗憂鬱和眼睛保健等功效，坊間流傳助眠。食藥署說，科學證據尚不足以支持這說法。營養師說，DHA與EPA各有功效，依需求挑選也要注意含量。

魚油含有Omega-3多元不飽和脂肪酸，主要成分由DHA與EPA組成。衛生福利 部食品藥物管理署近日在食藥闢謠專區針對「睡前吃魚油能助眠，這是真的嗎?」提醒民眾，雖然有研究指出，Omega-3脂肪酸對促進健康的睡眠模式可能有正面影響，目前科學證據不足以支持魚油具有明顯的助眠效果。

食藥署強調，Omega-3脂肪酸對腦部健康有益，可能間接影響睡眠質量，將其作為助眠補充劑的直接效果，仍需更多科學研究來證實；在食用魚油補充品時應遵守每天建議量，以避免可能的副作用，如腸胃不適或凝血時間延長。

營養師林世航今天接受媒體電訪說明，DHA與EPA都有各自功效，中老年人多半訴求降血脂、血糖、膽固醇等功效，建議吃EPA魚油；預防與改善憂鬱、焦慮等情緒問題，同樣可選擇EPA魚油。

針對孕婦、哺乳婦女及小朋友，林世航說，DHA是重要營養素，有助孩童腦部發育發展；在乾眼、青光眼等眼睛保健上，DHA與EPA都有幫助，可考慮綜合型魚油。

林世航還提到，在挑選魚油時，不是只看「原料濃度」，而是看「商品真正含量」，否則可能無法達成想要的保健效果；此外，若正在服用藥物者，務必確認是否會與魚油產生藥物交互作用。