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紅斑性狼瘡 常在生育年齡發病 小心細菌感染

鄒尚謙
紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，會導致患者免疫系統無差別攻擊自體器官；示意圖。（圖／123RF）
紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，會導致患者免疫系統無差別攻擊自體器官；示意圖。（圖／123RF）

台灣藝人山豬（本名陳俊甫）過世，據家屬發布聲明指出，山豬因感冒未癒，經入院診斷肺炎，併發敗血性休克；山豬曾上節目談論他與紅斑性狼瘡抗病歷程。醫師表示，紅斑性狼瘡患者女性是男性10倍，山豬的案例相對少見，建議民眾家中親戚若有「自體免疫疾病」，可到風濕免疫科就醫追蹤。

紅斑性狼瘡被外界稱為「不死的癌症」。台灣高醫大附設中和醫院過敏免疫風濕內科顧問醫師蔡文展指出，近年醫學進步，紅斑性狼瘡從過去的「發病5年內死亡率9成」演變為「發病10年內存活率9成」的疾病，成為長期的慢性病，只要妥善控制，患者都能正常生活。

蔡文展表示，基因雖是罹病關鍵之一，但通常要加上環境因素的誘發，像紫外線及壓力等，而山豬這類男性的個案相對少見，大多數患者發病時都在「生育年齡」20至40歲左右，部分患者幼時就發病。

林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉表示，患者得特別小心細菌感染，疾病加上藥物控制，會讓患者免疫力降低，小感冒都可能演變成敗血性休克。沙門氏菌、金黃色葡萄球菌是常見的細菌，一般人輕微感染可能僅是拉肚子，但紅斑性狼瘡患者一旦被細菌感染，容易侵犯到「血液」，導致全身多重器官衰竭，因此，患者一旦發燒送醫，首要施打抗生素治療。

蔡文展說，紅斑性狼瘡會導致患者免疫系統無差別攻擊自體器官，8成會攻擊腎臟，必須使用類固醇用來壓制免疫活動，會出現月亮臉、發胖等副作用，而類固醇是第一線用藥，呼籲患者得「按時吃藥」；夏天即將到來，則要注意防曬，不要日夜顛倒，減少生活壓力，避免誘發。

蔡文展提醒，紅斑性狼瘡並非帶有基因就會發病，但民眾家中親戚若有自體免疫疾病，自己務必提高警覺，建議到醫院免疫風濕科檢驗，確認是否帶有自體抗體，並且注意日常生活，才能降低疾病對健康造成的威脅。

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