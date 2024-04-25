我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

常喝烈酒走路跛 原來股骨頭壞死

吳慧芬
飲酒過量不只傷身，也可能會導致雙側髖關節股骨頭缺血性壞死，影響走路；示意圖。（圖／123RF）
飲酒過量不只傷身，也可能會導致雙側髖關節股骨頭缺血性壞死，影響走路；示意圖。（圖／123RF）

一名40歲中年男性業務員因業務所需，常與客戶喝烈酒應酬，疑因飲酒過量，近來只要走路臀部及髖部就感痠痛，甚至跛行，彷如機器人，就醫診斷是雙側髖關節股骨頭缺血性壞死，經施以水介質震波治療，改善局部血流供應，每走一步痛一下情況也獲得改善。

收治病例的台灣活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬指出，患者自述雙側的臀部及髖部走路時都會痠痛，其中右側較左側嚴重，經診斷亦發現雙側髖部在活動時會疼痛及跛行，因此安排核磁共振檢查，確診為雙側髖關節股骨頭缺血性壞死。

楊椒喬表示，當壞死的股骨頭塌陷造成關節面破壞時，治療以人工關節置換手術為主，但對年輕人來說，卻是不得已的選擇。因人工關節使用年限約為20年，未來勢必須再次進行置換人工關節重置手術，而再次手術對周邊組織將破壞更大。此外，術後活動能量也需調整，已不能與術前活動量相提並論。

因此，楊椒喬建議患者接受水介質震波治療，以非侵入性治療，以改善局部血流供應，對股骨頭缺血性壞死有良好的治療，幫助延緩骨壞死速度，進而延後接受人工髖關節置換的時程，若置之不理，身體負重會讓股骨頭塌陷情形逐漸嚴重，因此症狀會逐漸嚴重，無法長距離行走，對穿鞋子或蹲下等日常動作感到困難，甚至疼痛到無法行走。

在恢復上，楊椒喬說，建議患者每個月接受一次震波治療，每次、雙側髖關節各2萬4000發數。患者在接受六次治療後，走路痠痛情形已有較緩解。整個療程建議共施打八至十次，以獲最佳療效。

楊椒喬提醒，股骨頭壞死的原因分別有，外傷性及非外傷性，如類固醇的使用、過量飲酒所致。另外，有原發性因素，部分研究顯示是與基因有關，過量飲酒為引起股骨頭缺性壞死風險因子，飲酒均應酌量而為。

患者因雙側髖關節股骨頭缺血性壞死，髖關節疼痛以外，還會卡住及跛行。（圖／活力得中...
患者因雙側髖關節股骨頭缺血性壞死，髖關節疼痛以外，還會卡住及跛行。（圖／活力得中山脊椎外科醫院提供）

關節

上一則

後腦腫塊還禿髮 竟是肺癌末期…戒菸抗癌再現黑髮

下一則

高齡者抵抗力降 足部易染黴菌

延伸閱讀

男腹痛嘔吐 揪出罕見「腸胃道間質瘤」

男腹痛嘔吐 揪出罕見「腸胃道間質瘤」
手腳麻痺常感昏厥 顱內椎動脈血管支架救命

手腳麻痺常感昏厥 顱內椎動脈血管支架救命
WAVE微創迷你拉皮術Cure Lift S手術時短恢復快

WAVE微創迷你拉皮術Cure Lift S手術時短恢復快
50多歲婦腰痛、頻尿 罹患罕見「膀胱平滑肌瘤」

50多歲婦腰痛、頻尿 罹患罕見「膀胱平滑肌瘤」

熱門新聞

安寧病房護士Julie McFadden近日在其個人頻道分享臨終病人往生前六種不可思議現象。(擷取自Julie McFadden YotTube頻道Hospice Nurse Julie)

預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享病人臨終前六大現象

2024-04-23 23:00
振興醫院營養師營養師陳韻婷表示，蛋殼顏色和雞隻的品種或餵養的飼料相關，和營養價值沒有直接相關性。本報資料照片

這些人吃蛋需把蛋黃打散 一文看懂聰明吃蛋

2024-04-18 15:51
抗癌12年的部落客「星希亞」21日深夜突然傳出離世消息。（圖／星希亞提供，本報資料照片）

「星希亞」抗癌12年不敵肺腺癌 醫提醒3大環境風險因子

2024-04-22 04:49
彰化縣54歲蔡姓婦人向個案管理師諮詢第二型糖尿病的體重控制法。（記者簡慧珍／攝影）

186斷食竟酮酸中毒險喪命 醫指這一類人不能激烈斷食

2024-04-18 05:50
失智症不只影響記憶力，空間感、抽象思考、情緒都會受到影響，然而失智症無法治癒，但是可以透過早期發現、延緩疾病進程。（聯合報系資料照）

失智症不可治癒 醫師曝黃金治療期：掌握關鍵可延緩進程

2024-04-24 05:27
隨著壽命延長與健康增進，正在改變對老年的認識正在改變，新調查指60 多的人都不覺得老，75歲以上才開始老。(美聯社)

「老年」定義改變？ 75歲才算老年

2024-04-24 18:26

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立

川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立