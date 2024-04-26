打鼾擾人 還增心肌梗塞風險

國際研究曾指出，長期受睡眠噪音影響者，心肌梗塞發生率會增加四成、糖尿病罹病風險也會上升。（圖／123RF）

睡眠噪音讓睡眠品質下降，不僅造成失眠 ，更影響生活、工作。以台灣為例，台灣睡眠醫學會調查發現，六成受訪者曾被噪音打斷睡眠，睡眠噪音中，又以枕邊人打鼾聲為主，調查也發現，八成受訪者曾遇打鼾噪音，甚至許多人因打鼾噪音而失眠，但面對打鼾噪音，四成民眾選擇默默忍受，警覺性不足。

台灣睡眠醫學學會理事長周昆達表示，睡眠障礙包括嗜睡、失眠與周期失調，其中失眠最為常見；失眠原因除生活因素外，環境噪音是重要影響因子，常見環境噪音包含車流聲、水管聲、打鼾聲等，睡眠噪音除了打斷睡眠周期，進而對健康具有一定危害。

周昆達表示，國際研究曾指出，長期受睡眠噪音影響者，心肌梗塞發生率會增加四成、糖尿病罹病風險也會上升。睡眠噪音中最值得重視的就屬「打鼾噪音」，一般來說，打鼾噪音強度約40至80分貝，「幾乎等同洗衣機運作、戶外車流聲的強度」。

「打鼾並非單純是噪音那麼簡單，也可能是疾病的徵兆。」台灣睡眠醫學學會理事莊立邦說，此疾病就是睡眠呼吸中止症，且疾病愈嚴重，打鼾強度就愈高，研究指出，睡眠呼吸中止症嚴重者打鼾強度比正常人高出26倍，成夜間噪音重要汙染源。

莊立邦說，臨床打鼾聲可作為睡眠呼吸中止症初階的衡量指標之一，近九成打鼾者有睡眠呼吸中止症，為睡眠過程出現周期且重複發生上呼吸道阻塞，使呼吸間歇會中斷，導致間歇性低血氧，易使患者睡不飽、日間精神不濟，甚至對健康造成威脅。

莊立邦指出，睡眠呼吸中止症長期未治療，不僅恐加速心血管疾病 惡化，相較一般人心血管疾病死亡率更提升2.6倍，中風 風險高出3倍，罹患糖尿病的機率高出4倍，對於打鼾不可輕忽。

莊立邦提醒，睡眠呼吸中止症好發體重過重、肥胖、上呼吸道結構異常、抽菸、酗酒，甚至大量使用安眠藥或鎮定劑者，面對睡眠呼吸中止症，目前治療選擇為連續性陽壓呼吸器、手術、口腔矯正器，若民眾出現打鼾聲大、嗜睡、高血壓等睡眠呼吸中止症狀，應盡速前往睡眠門診就醫。