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改變生活模式 糖尿病前期可逆轉

鄒尚謙
糖尿病患等到出現「吃多、喝多、尿多、體重減輕」時，已是糖尿病急性期，所以平日就要做管控血糖；示意圖。（圖／123RF）
糖尿病患等到出現「吃多、喝多、尿多、體重減輕」時，已是糖尿病急性期，所以平日就要做管控血糖；示意圖。（圖／123RF）

根據統計，約有四分之一的人在被診斷為糖尿病前期後，會在5年內確診為糖尿病，70%在10年內確診。台灣國健署長吳昭軍表示，糖尿病前期可以逆轉，健檢若發現血壓、空腹血糖值、三酸甘油脂三項數據異常，應儘快就醫，並透過七種生活模式改變，可降低五成以上糖尿病的發生。

台灣診所協會全國聯合會理事長、家醫科醫師陳宏麟指出，糖尿病初期往往沒有明顯症狀，等到出現「吃多、喝多、尿多、體重減輕」時，已是「糖尿病急性期」，代表身體早已長期泡在糖水裡面，危害健康已久，罹患心血管疾病、腎臟病風險增加。

「台灣逾36%中年人有代謝症候群。」陳宏麟說，民眾從對糖尿病無感到有感時，往往就是疾病從「可逆到不可逆」的過程，若不主動檢測空腹血糖、三酸甘油脂、膽固醇、腰圍、血壓等，都不知道早已罹患代謝症候群。

陳宏麟指出，許多人等到有症狀後才會就醫，糖化血色素都超過5.7%，其實從生活方面開始改善，減重5%可促進代謝，減重10%可改善高血壓，若減重15%則糖尿病前期、甚至糖尿病都可能逆轉。

吳昭軍說，避免三高異常（血壓≧130/85mmHg、空腹血糖值≧100mg/dL、三酸甘油脂≧150mg/dL），透過7種生活模式改變，戒菸、戒酒、少油、少糖、少鹽及高纖的飲食原則，每周至少150分鐘以上的中強度身體活動，便可降低五成以上糖尿病的發生風險。

減重 檢測 三高

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