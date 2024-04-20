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他罹下咽癌三期 「1周內火速放療」半年內康復

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

去年年初王先生開始感到喉嚨疼痛，原以為是感冒，但半年後吃藥皆未好轉，轉而求診開業耳鼻喉科醫師，其發現王先生除長期喉嚨痛外，聲音也沙啞，建議王先生進一步轉診羅東博愛醫院。切片加上影像檢查，確診為下咽癌第三期。

頭頸癌好發50歲男性 與這些因素有關

台灣羅東博愛醫院耳鼻喉科柯政郁醫師說明，頭頸癌泛指腦部以下、鎖骨以上的頭部五官區及頸部出現的癌症，和齒列的凌亂、牙齒的不潔淨、嚼檳榔、抽菸、喝酒息息相關，普遍好發年齡層為50歲以上男性。30年老菸槍王先生便是一例。

6周內接受術後放射治療 控制效果較佳

而依據台灣衛福部國健署「癌症診療核心測量指標」與研究文獻指出，頭頸癌接受術後放射治療，盡量在6周內給予，才會達到預期效果，若是超過6周，對於局部控制效果較不佳。因此為頭頸癌病人擬定最佳治療排程，如同與時間賽跑，考驗跨部門醫療團隊的應變處置。

醫護人員在考量王先生的工作處境與需求後，為其安排最有效率的治療程序，原需三個多月的時程，但博愛團隊為王先生於2個月內緊密完成。

早期發現頭頸癌 治療預後佳

「早期頭頸癌的治療，其實比慢性病治療更簡單。」柯政郁表示，頭頸癌好發族群普遍健康意識不足、自主健檢比例不高，但因身為家中經濟支柱，因此一旦罹病影響家庭甚鉅；其實早期頭頸癌治療時間不長且預後佳，民眾應具備病識感，早期篩檢、早期治療。

【本文授權轉載自健康醫療網

癌症 健保

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