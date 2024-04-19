後腦腫塊、禿髮竟是癌末？他嚇到戒菸抗癌再現濃密黑髮

醫師許人文（右）說，羅姓男子（左）後腦勺長腫塊、禿髮，經接受精準免疫治療後，6個月順利長出濃密黑髮。（烏日林新醫院提供）

台灣南投草屯一名菸齡逾30年的65歲羅姓男子，長期咳嗽，一年多前後腦勺長了腫塊，不會疼痛，卻嚴重影響外觀，塗藥也不見效還禿髮，更慘的是一個月後聲音還啞掉，嚇到急就醫，經判定為肺腫瘤 4公分，還癌轉移到頭皮已是肺癌末期，羅男嚇到戒菸，並接受精準免疫治療，成功縮小肺癌腫、頭皮腫瘤消失，6個月順利長出濃密黑髮。

影片來源：聯合新聞網

台中烏日林新醫院癌症 副院長、醫師許人文說，羅姓男子就診經檢查，發現並非單純禿髮，腫瘤中間有一個膚色小肉塊逐漸隆起往外突出來，經病灶穿刺細胞學檢查，病理報告竟然是肺癌細胞 轉移至頭皮，難怪塗抹各種藥膏都不見效。胸部X光及電腦斷層檢查也發現，羅男左上肺長了一顆4公分的腫瘤，經過檢查確定為肺腺癌，並且轉移至縱膈腔淋巴腺與腰椎骨，更壓迫聲帶導致失聲，屬於第4期末期。

羅男表示，診斷出肺癌末期後，才知道原來跟頭皮腫瘤、喉嚨失聲都有關聯，「人生轉為黑白」，晚上睡覺更常常驚醒、輾轉難眠，讓他下定決心趕緊戒菸。

許人文說，雖然頭皮腫瘤大多是良性，但仍有2%是惡性腫瘤或癌症轉移，針對男性多以肺癌或前列腺癌轉移為主，女性較多是婦癌相關，呼籲大家要多加留意。

許人文分析，羅男腫瘤基因報告，發現並沒有對應的基因突變，反而是免疫檢查點抑制劑（PD-L1）大於50%，通過健保署事前審查通過後，接受每3周施打一次的免疫藥物，效果非常顯著，肺腫瘤縮小，後腦勺腫塊與禿髮也逐漸消失，幾個月後，罹男重新長出黑髮、恢復原先髮量，羅男病況獲穩定控制，也恢復正常生活及工作。