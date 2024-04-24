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83歲婦按摩肩頸 壓迫頸動脈竇險昏迷送命

鄭國樑
醫師提醒按摩頸部要注意頸動脈竇和動脈區位置，高齡者因血管老化更要注意力道。（圖／衛福部桃園醫院提供）
醫師提醒按摩頸部要注意頸動脈竇和動脈區位置，高齡者因血管老化更要注意力道。（圖／衛福部桃園醫院提供）

83歲婦人日前因胸口悶痛到台灣衛福部桃園醫院急診，經檢查為不穩定性心絞痛，在留院觀察區等住院期間，因肩頸痠痛，看護按摩肩頸舒壓；30分鐘後，婦人突然意識模糊叫不醒，護理師發現後立即與急診醫師搶救，研判為頸動脈竇暈厥，治療後逐漸甦醒恢復意識，生命徵象穩定，醫院安排婦人至心臟內科病房住院。

衛福部桃園醫院急診部醫師曾士芬表示，頸動脈竇暈厥常見於老年人，可能和頸動脈竇的粥狀動脈硬化有關。一般來說，不慎壓迫到頸動脈竇，使其受到壓力刺激，激發副交感神經促使迷走神經放電狀況，此時只需要躺下並放鬆頸部肌肉，就會慢慢回復正常；但若是40歲以上、血壓高、動脈硬化的患者，就容易造成心跳過慢、血壓下降問題，嚴重時甚至會昏厥。

桃園醫院急診部護理長童姿鈞說，頸部兩側除了有頸動脈竇，還有通往大腦4條大動脈，包含前側的兩條頸動脈，還有在後側的兩條椎動脈，因此按摩頸部或推拿時，要注意力度，避免大力按壓。

此外，生活中常見的甩頭、劇烈咳嗽、打球、游泳、穿緊身或高領衣服、美容院仰著頭洗頭坐、雲霄飛車、游泳池SPA沖水柱等這些外力，也是生活裡傷害頸椎的動作，由於頸椎很細，無法發揮保護作用，一旦力度過大時，使椎動脈發生破裂或剝離，致死率很高。

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