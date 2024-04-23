我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

門牙牢不牢固？口腔學專家：影響性功能

記者王昭月／高雄報導
口腔癌專家謝天渝醫師指牙口好不好，影響全身健康。(記者王昭月／攝影)
口腔癌專家謝天渝醫師指牙口好不好，影響全身健康。(記者王昭月／攝影)

專精中醫醫理的國際口腔癌專家謝天渝醫師研究發現，牙齒的穴位經絡對應人體五臟六腑，男性牙口好不好，除影響健康，也關係到泌尿、生殖等性功能，應了俗諺「找女婿，要先看門牙」的說法，口腔健康不可輕忽。

40年前，第一位主張嚼檳榔恐致癌而聞名的謝天渝，自小熱愛鑽研中醫，口腔外科專業外，也致力研究口腔經絡學。他發現牙齒周遭布滿經絡穴位，與全身五臟六腑密切相關，其中前牙穴位與肝、腎、脾有關，換言之就是和生殖、泌尿系統相關連。他指男人腎臟好不好，關乎泌尿系統健康，甚至關乎性功能，因此大家曾開玩笑，「要找女婿，就先檢查他的門牙牢不牢固，以免影響女性的性福」。

謝天渝將口腔經絡的研究，寫成「口腔經絡與身心健康」一書發表，內容巨細靡遺分析牙齒與身體個別的關係。更說，從牙舌的狀況不只能看出一個人的健康情形，也看得出性格，像刷牙時牙肉易流血，常發炎、紅腫，表示這個人做事不夠積極或較懶散。

另指第三大臼齒和心經有關， 如果容易蛀牙或發炎腫脹，會產生精神方面問題，而醫學研究報告指出，一定比例的偏頭痛、三叉神經痛或全身性疾病，都是因為口腔病灶引起，「口腔鄰近大腦、延髓、脊椎、腦幹等生命中樞，牙口不好的人，可能百病叢生」。

謝天渝說，口腔經絡的理論，傳承自數百年老中醫的心血結晶，人體的經絡系統像一張巨大的網，包括口腔、舌頭、上下唇、面頰黏膜，甚至每顆牙齒，都有特定的穴道和經絡。

研究發現，齒源性刺激與扁朓體和器官及組織系統的能量有關係，因此主張「8020」健齒觀念，即80歲的長者，如能保有20顆健康的牙齒，身體相對勇健。他建議民眾，平日潔淨雙手後，可刺激口腔內穴位經絡，或勤動舌頭，相對也能健腦。

口腔癌專家謝天渝醫師指牙齒的穴位經絡對應人體的五臟六腑，影響全身健康。(記者王昭...
口腔癌專家謝天渝醫師指牙齒的穴位經絡對應人體的五臟六腑，影響全身健康。(記者王昭月／攝影)
口腔癌專家謝天渝醫師精專中醫醫理，他研究發現，牙齒的穴位經絡對應人體的五臟六腑，...
口腔癌專家謝天渝醫師精專中醫醫理，他研究發現，牙齒的穴位經絡對應人體的五臟六腑，男性前牙好不好，也攸關性功能。(記者王昭月／翻攝)

致癌

上一則

落枕疼痛2周未改善 原來頸椎病作怪 這1型最常見

延伸閱讀

越裔母女失蹤 浮屍證實是母親 女兒屍體尚未尋獲 女婿被控雙謀殺

越裔母女失蹤 浮屍證實是母親 女兒屍體尚未尋獲 女婿被控雙謀殺
過多洗衣精會有殘留物 洗衣物常見「五大錯誤」：恐愈洗愈髒

過多洗衣精會有殘留物 洗衣物常見「五大錯誤」：恐愈洗愈髒
澳女連續40天只喝柳橙汁「身心靈受益」 營養師警告有致死可能

澳女連續40天只喝柳橙汁「身心靈受益」 營養師警告有致死可能
失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

熱門新聞

振興醫院營養師營養師陳韻婷表示，蛋殼顏色和雞隻的品種或餵養的飼料相關，和營養價值沒有直接相關性。本報資料照片

這些人吃蛋需把蛋黃打散 一文看懂聰明吃蛋

2024-04-18 15:51
巴西網紅布蘭道分享減齡30歲的秘訣。(Instagram)

去夜店還被擋...57歲卻像27歲 巴西帥氣網紅分享凍齡秘訣

2024-04-16 19:35
抗癌12年的部落客「星希亞」21日深夜突然傳出離世消息。（圖／星希亞提供，本報資料照片）

「星希亞」抗癌12年不敵肺腺癌 醫提醒3大環境風險因子

2024-04-22 04:49
彰化縣54歲蔡姓婦人向個案管理師諮詢第二型糖尿病的體重控制法。（記者簡慧珍／攝影）

186斷食竟酮酸中毒險喪命 醫指這一類人不能激烈斷食

2024-04-18 05:50
烹煮的飯菜當餐吃完最好，若吃不完應盡速在兩小時內放入冰箱冷藏。(本報資料照片)

剩菜剩飯別放涼才冷藏 反覆加熱吃 易孳生細菌、致癌物

2024-04-19 02:15
周刊報導，國民黨大老驚爆家暴醜聞，儘管有透過保全通報家暴中心，但社福機關至今未對此案開案調查，僅列追蹤。（本報資料照片）

藍營大老傳家暴 精神醫：肥胖與家暴有關且代代相傳

2024-04-17 04:48

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用