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50多歲婦腰痛、頻尿 罹患罕見「膀胱平滑肌瘤」

記者黃寅／綜合報導
長安醫院泌尿科醫師黃煒軒說，膀胱肌瘤在所有膀胱腫瘤中所佔比例不到0.5%。（圖／長安醫院提供）
長安醫院泌尿科醫師黃煒軒說，膀胱肌瘤在所有膀胱腫瘤中所佔比例不到0.5%。（圖／長安醫院提供）

一名50多歲的女性，近兩年間持續感到腰痛並出現頻尿情況，起初以為是脊椎受到壓迫，沒想到就醫接受核磁共振檢查，竟驚見膀胱黏膜下有一顆3公分的腫瘤。經過病理報告證實，是罕見的「良性膀胱平滑肌瘤」，所幸經成功手術摘除後，預後良好，建議門診追蹤即可。

台灣長安醫院泌尿科醫師黃煒軒說，患者因為腰痛症狀前往神經內科求診，核磁共振檢查發現膀胱裡有一顆腫瘤，因此轉診到泌尿科。由於初步懷疑可能是惡性腫瘤，與病患討論後決定施以膀胱鏡腫瘤刮除手術。手術發現，腫瘤與一般的膀胱腫瘤不一樣，表面呈現平滑特徵，病理報告確認這是一例罕見的膀胱肌瘤。

黃煒軒說，膀胱肌瘤在所有膀胱腫瘤中所占比率不到0.5%。根據有記載的文獻統計，全世界僅有約250例報導，其中以女性患者居多。目前，對於這類罕見疾病的發生機制仍不清楚，推測可能與荷爾蒙失調、膀胱感染等多種因素有關。

膀胱肌瘤可能無症狀，或因腫瘤的大小和位置而表現為頻尿、排尿困難、尿液不適等症狀，有時甚至伴隨血尿或腹痛。以此患者為例，腫瘤逐漸擴大至3公分，對膀胱收縮造成影響，因此頻尿情況在這1至2年間逐漸明顯。主要治療方式為手術切除，因為預後良好且復發機率非常低，門診定期追蹤即可。

黃煒軒提醒，如果出現頻尿、尿急、反覆泌尿道感染等症狀，建議盡早尋求專業的泌尿科醫師檢查，以便及早發現和處理。

腫瘤

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