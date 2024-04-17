單孔微創胸腔鏡 晚期肺癌也有機會手術

隨著單孔微創胸腔鏡手術、機器手臂輔助手術等醫療科技的發展，肺癌手術逐漸走向精準化。（圖/123RF）

過去，許多人認為只有早期肺癌病患可動手術，醫師指出，「現在，從第一到第四期病患，都可動手術。」即使病情進入局部侵犯或第三、四期，病患接受化療、免疫或標靶治療後，還是有機會接受手術治療，以去除殘存腫瘤 細胞，避免癌細胞 產生基因突變，病患的生命，也出現更多延展的希望。

隨著單孔微創胸腔鏡手術、機器手臂輔助手術等醫療科技的發展，肺癌手術逐漸走向精準化，手術傷口也可縮小至兩、三公分。台灣林口長庚紀念醫院胸腔暨心臟血管外科主治醫師吳青峰觀察到，在機器人手術平台上，會有三個鏡頭結合，加四支機器手臂與助手的兩隻手臂協助，主刀醫師可發揮「三頭六臂」功力，不僅下刀神準、穩定，在鏡頭下，沾有螢光染劑的癌細胞更無所遁形，病患的復原時間也大幅縮減，最快術後36小時即出院。

事實上，肺癌是「無聲的癌症 」，早期症狀不明顯，一開始往往是咳嗽、聲音沙啞，若腫瘤近肺門，影響神經，便易造成久咳不癒，很多人以為咳嗽是感冒、過敏造成，待發現病灶已非常嚴重，因此當咳嗽超過兩星期，看醫師一、兩次都沒痊癒，建議盡快安排詳細檢查，以免延誤時機。

曾有一名中年女子，在疫情警戒時期，出現咳嗽症狀，她以為自己感染疫疾，擔心把疾病傳給別人，遲遲不敢出門，在家中咳了一個多月。後來她家人感覺情況不單純，催促就醫，她才去醫院接受檢查，結果發現，肺部長了兩顆腫瘤，引發肺積水，且病情已進入晚期，目前正積極接受治療。

吳青峰提醒，有肺癌家族史，或有長期抽菸習慣的民眾，應定期做肺部檢查，以守護肺部健康。