質子治療不傷及無辜 肝癌控制率達9成

目前接受質子治療以肝癌患者最多。(圖／123RF)

放射線治療是治癌的主要方式之一，目前治療的新趨勢是使用不同放射線特性，發展出「質子治療」及「重粒子治療」。九年前台灣林口長庚成立質子治療中心，目前已近5000人接受治療，該院放射腫瘤 科主治醫師謝承恩指出，其中以肝癌占四分之一，控制率達九成，患者可以延長兩倍的存活期。

放射線是利用高能量來破壞癌細胞 的DNA ，傳統的X光會穿透身體，容易破壞腫瘤周遭的正常細胞，而有深水炸彈之稱的質子或重粒子，能將放射線的劑量停留在特定深處，不會繼續穿透腫瘤傷害到其他正常細胞。

謝承恩指出，目前接受質子治療以肝癌患者最多，由於患者本身常有肝硬化情形，肝功能已經不好，傳統放療會傷及周遭細胞，治療後容易造成肝衰竭；另外，也因肝臟緊鄰胃、十二指腸附近，治療後出血的比例高達兩成，而質子治療發生出血的機會小於5%。

另外，腦瘤、頭頸癌也位處於重要位置，質子可以減少周遭器官的傷害，以頭頸癌為例，可保留腦部、口腔、唾液腺、咽喉等，讓患者維持生活品質。有些左側乳癌患者也因腫瘤位置靠近心臟，傳統X光放療會傷及心臟，增加未來發生心肌梗塞的機會，也較適合質子治療。

在治療上也須採合併療法，謝承恩表示，有研究認為，肝癌若採取質子治療搭配免疫藥物，會活化全身的免疫細胞，讓病情控制更穩定，目前林口長庚正進行臨床試驗；中晚期鼻咽癌則會搭配化療一起，可降低副作用，病人完成療程的機會也比較高。