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甲狀腺癌勿輕忽 惡化建議驗基因

記者蘇湘雲／綜合報導
甲狀腺癌多數存活期很長，但有少數類型非常具侵略性，可能在確診半年內失去生命。(本報資料照片)
甲狀腺癌多數存活期很長，但有少數類型非常具侵略性，可能在確診半年內失去生命。(本報資料照片)

「很多人以為得甲狀腺癌沒什麼，事實上，甲狀腺癌病患中，有10%到30%會是非常嚴重的類型。」醫師指出，甲狀腺癌有許多不同類型，其中八、九成是乳突型、濾泡型，屬於分化型，腫瘤生長速度較緩慢，病患存活期很長，達20、30年以上；但少數為未分化型甲狀腺癌，癌細胞非常具有侵略性，病患可能在確診半年內失去生命，須謹慎以對。

三成可能復發 易轉移突變

台灣高雄榮民總醫院核醫科主任、台灣甲狀腺醫護衛教暨健康促進協會理事長諶鴻遠分析，治療甲狀腺癌，初步有三大選項：「開刀」、「放射碘治療」與「服用較高劑量甲狀腺素」，經過治療後，約七、八成病患可獲緩解，不過20%至30%面臨復發命運，復發後，癌細胞易轉移，也容易突變，放射碘就會逐漸失效，此時就要考慮進行標靶治療、精準治療。

諶鴻遠指出，傳統標靶藥物的作用，主要在抑制腫瘤血管，經過兩、三年後，癌細胞常產生抗藥性，這類藥物的副作用以高血壓、蛋白尿、腎臟受損、毛髮脫落、皮膚症狀為主。

近年來，不少研究顯示，甲狀腺癌也與BRAF、RAS、RET與NTRK等基因變異有關，像BRAF基因變異便占了60%到70%，約20%為RAS，RET則占10%左右，另有1%到3%為NTRK。

基因變異 有精準治療藥物

多數有對應的精準治療藥物可運用，由於針對變異基因作用，效果更專一，可有效抑制腫瘤生長，副作用也比傳統標靶藥物輕微，不過目前多數自費。

病患若要接受精準治療，必須先進行NGS（次世代基因定序）檢測，以了解癌細胞基因特性。對於基因檢測時機，諶鴻遠建議，當癌細胞對傳統治療產生抗藥性，或病情轉趨惡化、即將進入第二線治療，便可考慮做基因檢測。

諶鴻遠提醒，甲狀腺結節常是惡性腫瘤前身，所以一定要定期追蹤檢查，不可輕忽。

很多人以為得甲狀腺癌沒什麼，事實上，甲狀腺癌病患中，有10%到30%會是非常嚴重...
很多人以為得甲狀腺癌沒什麼，事實上，甲狀腺癌病患中，有10%到30%會是非常嚴重的類型。（圖/123RF）

癌細胞 腫瘤 檢測

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