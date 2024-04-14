老婦人急喘肺積水 正子電腦斷層造影追出惡癌  

正子電腦斷層造影幫了不少民眾找到癌症部位，經即時治療都會有較好的成效。(取材自健康醫療網) 健康醫療網

一位78歲婦女急喘送醫，右肺嚴重積水，也化驗出積水中有惡性癌細胞 ，初步判斷是轉移到肺部的癌細胞，但難以判斷癌細胞的源頭是在哪個部位。

台灣澄清醫院中港院區核子醫學科主任楊朝瑋表示，經正子電腦斷層造影全身檢查，發現該病人的骨盆腔有一團惡性腫瘤 ，範圍約10公分、腹腔淋巴也有小於1公分的淋巴結，將這樣的斷層影像立即提供給婦科醫師參考，奇怪的是婦產科醫師再做超音波檢查時，竟看不到卵巢和輸卵管有異常，經跨科會議後，決定進行開刀，擒敵先擒王，果然是卵巢和輸卵管長了癌腫瘤。

早期轉移或復發及早發現異常

楊朝瑋解釋，這不是超音波沒看出來，因為超音波看到的是器官的結構性，要看到結構性的異常，必須是癌病變已發展到一定程度；而正子電腦斷層造影看到的是癌細胞的代謝性，在高感度藥物引導下，能夠看到惡性癌細胞吸收藥物後的代謝會比較高，代謝後就呈現出造影的影像。

目前正子電腦斷層造影技術已相當成熟，主要是幫助病患有機會在早期轉移或復發時就能發現異常，即時安排最適當的後續治療。

癌症 指數偏高 正子電腦斷層造影找到癌部位

楊朝瑋強調，譬如有人做了癌症指數健康檢查後，發現自己的癌症指數偏高，立刻陷入愁雲慘霧之中，因為只告訴你癌症指數偏高，但不知身體哪個部位罹癌，是多麼痛苦的事，在他執行正子電腦斷層造影的個案中，幫了不少民眾找到癌症部位，經即時治療都會有較好的成效。

資料來源：健康醫療網

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