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春暖花開埋死亡危機 賞花恐誘發氣喘 別擅自停藥

沈能元
醫師說，氣喘治療初期，常會使用長效型支氣管擴張劑和吸入性類固醇。(圖／123RF)
醫師說，氣喘治療初期，常會使用長效型支氣管擴張劑和吸入性類固醇。(圖／123RF)

春季到來，許多民眾賞花，但春暖花開的美景，隱藏誘發氣喘危機。以台灣為例，依2022成人氣喘臨床照護指引，全台約有200萬人為氣喘困擾。醫師說，若患者使用較多、較高劑量類固醇或其他藥物，才能有效控制症狀，或即便用藥後症狀仍難控制，都被歸類為嚴重氣喘。

氣喘是種常見也可能致命的呼吸道疾病，呼吸道長期發炎易導致反覆氣道阻塞，造成胸悶、喘鳴音、夜間咳嗽加劇等症狀，若患者呼吸道受刺激物影響，恐致呼吸困難、呼吸衰竭，甚至死亡。

台北榮總胸腔部臨床呼吸生理科主任周昆達說，氣喘治療初期，無論一般氣喘和嚴重氣喘患者，常會使用長效型支氣管擴張劑和吸入性類固醇。然而，嚴重氣喘的症狀複雜難以控制，且常影響生活品質，應及早進行相關血液檢測，確認氣喘類型並調整治療方案。

周昆達指出，氣喘患者可以經血液檢測「嗜酸性白血球」數值，當高於150cells/uL，即診斷為嗜酸性白血球型嚴重氣喘，嗜酸性白血球是白血球的其中一個種類，主要負責對抗感染和調節免疫反應，但過多的嗜酸性白血球，可能與過敏性疾病、寄生蟲感染、某些藥物反應等病理條件有關。

台灣胸腔暨重症加護醫學會、北榮胸腔部主任陳育民說，嗜酸性白血球數量過多時，可能會導致呼吸道慢性發炎，引起氣管腫脹和狹窄 ，進而導致胸悶、咳嗽、哮鳴及呼吸困難等症狀，嚴重時可能需要急診或住院治療。

周昆達表示，若嗜酸性白血球數目偏高的嚴重氣喘患者，在治療後症狀仍無法控制，也有生物製劑可作為治療搭配選擇參考，建議嚴重氣喘患者應遵循醫囑，定期用藥不可擅自停藥，也應定期記錄病情變化，做好自我評估和預防措施，降低急性發作風險，實現更好的症狀控制。

檢測

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