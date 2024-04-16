我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

睡覺有墜落感 恐5原因作祟

文／義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師陳建志
醫師向病患解釋橢圓囊耳石斑崩落、半規管耳石栓塞症滑動及上半規管裂。(圖／醫師陳建志提供)
醫師向病患解釋橢圓囊耳石斑崩落、半規管耳石栓塞症滑動及上半規管裂。(圖／醫師陳建志提供)

在暈眩門診中，大約半數患者有睡眠障礙問題，大多是抱怨難以入睡、睡覺容易醒或是多夢，尤其特別的是，有些人在快睡著前會感覺「滑倒跌一跤」、「不慎踩空掉進萬丈深淵」、「翻一個大筋斗」、「全身突然大抖一下，好像觸電」、「從懸崖滾下去」等，再再描述的是一種「突然墜落感」，這是怎麼了？正常嗎？該注意什麼？

1.生理性肌陣攣

正常人在快要睡著前，軀體、手腳或頭部都會跟著突然抽搐一下，速度大約0.075至0.25秒，很像癲癇發作，這其實是生理性肌陣攣。

大多數人動作不明顯，可以繼續睡，但少數人動作誇張，會驚醒，爬起來看看床是不是垮了，擔心是否有地震警報。

處置：不必治療，屬正常現象，會頻頻出現於年紀大或睡眠不規律者。

2.小腦腳出現梗塞

躺在床上，一閉眼，人還清醒，卻可見到栩栩如生的景象，身歷其境地宛如在爬山、飛翔於高空、漂浮於懸崖或奔跑於高原，卻意外掉落，雖然只是幻覺，卻要注意是否出現肢體癱瘓或情緒紊亂，要小心是否是小腦腳(小腦跟大腦連接處)出現梗塞。

處置：建議接受電腦斷層或核磁共振檢查，確認是否有腦病變。

3.橢圓囊耳石斑崩落

好發生於過敏體質者，耳石膠生成品質不良，在患者晚上睡覺時，一躺下，橢圓囊豎立起來，耳石斑平面呈現垂直，耳石因重力作用突然崩落，在脫離耳石膠時，瞬間觸動下面的立體感知纖毛，產生靜態平衡感覺，患者會感覺身體突然向一側傾斜，身體、頭部及眼球也會反射性地扭轉以保護身體，產生「眼偏斜反應」。

處置：建議規則服用抗組織胺或消炎藥物一段時日，穩定耳石膠。

4.半規管耳石栓塞症滑動

半規管發育障礙，管腔扭曲或狹窄，攔住自橢圓囊移位的耳石顆粒，愈積愈多。當患者躺下時，這些耳石因重力，克服靜摩擦力，突然開始滑動，帶動半規管內淋巴液的迴流，患者會突然感到身體在旋轉。

處置：先以高解析度電腦斷層確定半規管變異處，調整復位術，把耳石歸回橢圓囊內，建議患者平常要有規律的運動，利用內淋巴液迴流，避免耳石沉積。

5.上半規管破裂

患者上半規管之上方骨性外殼，因慢性發炎脫鈣而破裂，柔軟的膜性半規管直接暴露於腦脊髓液中。

患者躺下時，該處膜性半規管突然向外膨出，再向內凹陷，造成內淋巴液多餘的擾動，患者突然覺得身體在翻滾。

處置：建議平衡訓練，利用腦部代償作用，抑制不當的內耳平衡輸入，病症可減至可忽略地步，頂多在失眠、偏頭痛發作、飲酒宿醉、感染時變得較為明顯。

失眠 地震

上一則

打鼾聲量有如洗衣機運作 醫揭未重視這病恐致心肌梗塞

延伸閱讀

金門輔導長跌倒不慎致命 醫揭保命關鍵是在和死神賽跑

金門輔導長跌倒不慎致命 醫揭保命關鍵是在和死神賽跑
聽力下降以為老化 檢查竟「揪出腫瘤」

聽力下降以為老化 檢查竟「揪出腫瘤」
免疫力下降 當心隱球菌感染找上門

免疫力下降 當心隱球菌感染找上門
椰子卡直腸 56歲男2天無法排尿 痛到急診剖腹

椰子卡直腸 56歲男2天無法排尿 痛到急診剖腹

熱門新聞

腫瘤學者阿芳索建議，多吃天然食品，少吃加工食品，有助於降低罹癌風險。示意圖。（取材自pexels.com@Anna Tukhfatullina Food Photographer/Stylist）

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

2024-04-09 19:40
約旦安曼省胡笙國王癌症治療中心醫護人員去年8月正對一名癌症病患進行機械手臂手術。（路透）

年輕人罹癌風險增 研究曝和「這事」有關 特別是這些癌症

2024-04-08 18:15
醫師提醒按摩頸部要注意頸動脈竇和動脈區位置，高齡者因血管老化更要注意力道。（衛福部桃園醫院提供）

婦肩頸痠痛「鬆一下」昏迷險送命 醫揭原因、再示警「8傷頸致命行為」

2024-04-13 17:11
（圖／NOW健康）

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

2024-04-10 01:00
國健署表示，透過改善不良的生活習慣，戒菸、戒酒、配合少油、少糖、少鹽及高纖的飲食原則，以及每周進行至少150分鐘以上的中度強度身體活動，透過以上7項生活建議，可以降低5成以上糖尿病的發生風險。示意圖。（123RF）

全台4人就有1人糖尿病前期 7招逆轉5成罹病率

2024-04-15 05:15
（圖／NOW健康）

白髮為何一直長？中醫解析老年白與少年白成因大不同

2024-04-10 03:30

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家