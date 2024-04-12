我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉全自動駕駛體驗 尚難完全放手

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

鼻竇炎常見症狀只在鼻腔？ 咳嗽、頭痛、發燒同樣難熬

NOW健康／陳郁茹報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

鼻竇是指圍繞在眼眶與鼻腔周圍的四對頭骨空腔，分別有位於鼻腔兩側的「上頜竇」、鼻腔後上部的「蝶竇」、前額的「額竇」，以及兩眼中間的「篩竇」。當鼻竇受到細菌、病毒、粉塵或過敏原的刺激時，就可能使得鼻黏膜充血腫脹，導致鼻內分泌物無法順利排出，進而引起鼻竇的感染與發炎。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「鼻竇炎症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的鼻竇炎症狀排行。

鼻塞影響睡眠品質 可利用洗鼻器清潔

觀察近1年網友針對「鼻竇炎症狀」相關話題的討論，可以發現「鼻塞」是許多鼻竇炎患者常見的困擾。這是由於鼻竇發炎時，充血的血管會使得組織腫脹，阻礙空氣正常通過，黏膜分泌物也可能堵塞鼻腔，導致患者感覺呼吸不順暢。有民眾就表示「因為鼻竇炎已經兩個禮拜沒睡好，睡到一半鼻塞都超嚴重好痛苦」，吸引有同樣問題的網友回覆「我也鼻塞兩個禮拜去看醫生，結果診斷是鼻竇炎」、「鼻塞讓晚上睡覺品質超差的，鼻竇炎真的嚴重干擾到我的生活」。對此，有醫師就提醒可以透過「多喝開水」、「洗鼻器清潔鼻腔」等方法來緩解鼻塞。

▲網友熱議8大鼻竇炎症狀，直呼不適狀況嚴重影響生活品質。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

鼻竇的發炎反應也會影響鼻腔黏膜細胞，促使它們產生更多的分泌物以抵抗感染，這些增加的黏液使得「鼻涕」變得多且濃稠，有時甚至會因為細菌病毒呈現黃綠色。其中，鼻腔前半段的鼻涕較容易被擤出，但後半段則可能會造成「鼻涕倒流」，出現鼻涕卡在鼻咽部引起不適感，或是進入喉嚨與氣管引發「咳嗽」反應的情形。即有網友指出「得鼻竇炎好困擾，現在整個大咳嗽+鼻塞+流鼻水」，引起網友共鳴「我鼻竇炎2個月到現在還在瘋狂咳嗽，真的快瘋掉」、「鼻涕變超多，1天擤掉1包衛生紙不誇張」等。

鼻竇炎除鼻子症狀外 還恐引發頭痛、耳鳴發作

當竇腔開始積膿時，也可能會壓迫到神經產生「頭痛」症狀，同時引發前額、眼眶、上頜部的腫脹和鈍痛感。有網友就在討論區請益「有人鼻竇炎也會頭痛跟耳鳴嗎，吃藥3天還是有這些症狀好擔心」，吸引網友討論「我的症狀跟你一模一樣，從臉頰到頭頂都超痛的」、「我也是有咳嗽、流鼻涕、加上頭痛，今天去看醫生說我得了鼻竇炎」，指出頭痛是鼻竇炎常見的症狀，建議可以嘗試「吸熱蒸氣」來紓緩不適感。

鼻竇炎的早期症狀與上呼吸道感染十分相似，但若是這些症狀持續1至2週，就應該多加注意並及時就醫，遵從醫生的建議，通過合適的治療方法來紓緩症狀，才能避免不適症狀加重，保護自己的健康！

NOW健康

上一則

泡芙阿姨不胖但體脂肪偏高 健檢發現胰臟有腫塊竟罹癌

延伸閱讀

花粉季過敏頻發 中華醫館義診有良方

花粉季過敏頻發 中華醫館義診有良方
【食力】鼻塞嗎？中醫對症下藥5招、8種生活方式防鼻塞

【食力】鼻塞嗎？中醫對症下藥5招、8種生活方式防鼻塞
OL打呼睡不飽 重建呼吸道手術改善

OL打呼睡不飽 重建呼吸道手術改善
危險親密關係 交友軟體盛行 染性病年輕化

危險親密關係 交友軟體盛行 染性病年輕化

熱門新聞

腫瘤學者阿芳索建議，多吃天然食品，少吃加工食品，有助於降低罹癌風險。示意圖。（取材自pexels.com@Anna Tukhfatullina Food Photographer/Stylist）

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

2024-04-09 19:40
約旦安曼省胡笙國王癌症治療中心醫護人員去年8月正對一名癌症病患進行機械手臂手術。（路透）

年輕人罹癌風險增 研究曝和「這事」有關 特別是這些癌症

2024-04-08 18:15
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

長者摔不得 居家、外出注意6招預防跌倒

2024-04-06 01:45
（圖／NOW健康）

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

2024-04-10 01:00
（圖／NOW健康）

白髮為何一直長？中醫解析老年白與少年白成因大不同

2024-04-10 03:30
醫師林裕強提醒，胃癌症狀難以察覺，患者往往在患病後期才意外得知，提醒定期健檢及早發現治療。（亞大醫院提供）

護理師胃悶痛吃成藥壓不住 不菸不酒竟罹「最凶險胃癌」

2024-04-09 05:33

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑