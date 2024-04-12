鼻竇炎常見症狀只在鼻腔？ 咳嗽、頭痛、發燒同樣難熬

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鼻竇是指圍繞在眼眶與鼻腔周圍的四對頭骨空腔，分別有位於鼻腔兩側的「上頜竇」、鼻腔後上部的「蝶竇」、前額的「額竇」，以及兩眼中間的「篩竇」。當鼻竇受到細菌、病毒、粉塵或過敏原的刺激時，就可能使得鼻黏膜充血腫脹，導致鼻內分泌物無法順利排出，進而引起鼻竇的感染與發炎。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「鼻竇炎症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的鼻竇炎症狀排行。

鼻塞影響睡眠品質 可利用洗鼻器清潔

觀察近1年網友針對「鼻竇炎症狀」相關話題的討論，可以發現「鼻塞」是許多鼻竇炎患者常見的困擾。這是由於鼻竇發炎時，充血的血管會使得組織腫脹，阻礙空氣正常通過，黏膜分泌物也可能堵塞鼻腔，導致患者感覺呼吸不順暢。有民眾就表示「因為鼻竇炎已經兩個禮拜沒睡好，睡到一半鼻塞都超嚴重好痛苦」，吸引有同樣問題的網友回覆「我也鼻塞兩個禮拜去看醫生，結果診斷是鼻竇炎」、「鼻塞讓晚上睡覺品質超差的，鼻竇炎真的嚴重干擾到我的生活」。對此，有醫師就提醒可以透過「多喝開水」、「洗鼻器清潔鼻腔」等方法來緩解鼻塞。

▲網友熱議8大鼻竇炎症狀，直呼不適狀況嚴重影響生活品質。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

鼻竇的發炎反應也會影響鼻腔黏膜細胞，促使它們產生更多的分泌物以抵抗感染，這些增加的黏液使得「鼻涕」變得多且濃稠，有時甚至會因為細菌病毒呈現黃綠色。其中，鼻腔前半段的鼻涕較容易被擤出，但後半段則可能會造成「鼻涕倒流」，出現鼻涕卡在鼻咽部引起不適感，或是進入喉嚨與氣管引發「咳嗽」反應的情形。即有網友指出「得鼻竇炎好困擾，現在整個大咳嗽+鼻塞+流鼻水」，引起網友共鳴「我鼻竇炎2個月到現在還在瘋狂咳嗽，真的快瘋掉」、「鼻涕變超多，1天擤掉1包衛生紙不誇張」等。

鼻竇炎除鼻子症狀外 還恐引發頭痛、耳鳴發作

當竇腔開始積膿時，也可能會壓迫到神經產生「頭痛」症狀，同時引發前額、眼眶、上頜部的腫脹和鈍痛感。有網友就在討論區請益「有人鼻竇炎也會頭痛跟耳鳴嗎，吃藥3天還是有這些症狀好擔心」，吸引網友討論「我的症狀跟你一模一樣，從臉頰到頭頂都超痛的」、「我也是有咳嗽、流鼻涕、加上頭痛，今天去看醫生說我得了鼻竇炎」，指出頭痛是鼻竇炎常見的症狀，建議可以嘗試「吸熱蒸氣」來紓緩不適感。

鼻竇炎的早期症狀與上呼吸道感染十分相似，但若是這些症狀持續1至2週，就應該多加注意並及時就醫，遵從醫生的建議，通過合適的治療方法來紓緩症狀，才能避免不適症狀加重，保護自己的健康！

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