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幼兒接種卡介苗 防結核病併發症

柯雅齡／台灣衛生福利部胸腔病院藥劑科藥師
小朋友打卡介苗。(本報資料照片)
小朋友打卡介苗。(本報資料照片)

結核病是由結核桿菌感染所引起的疾病，當結核菌侵入人體後，可在肺部、腦膜、淋巴腺、骨骼、腸道、泌尿道及生殖器官等器官引起病變，其中以肺部感染最多。罹患肺結核後，早期病人可能因沒有顯著症狀，易遭到忽略而延誤治療，之後可能出現咳嗽、咳痰、胸痛、食欲不振、體重減輕等症狀。

台灣結核病防治措施，除了及早發現潛伏結核感染與結核病病人，並給予適當的藥物治療之外，也包含嬰幼兒接種卡介苗疫苗

由於結核桿菌易引發結核性腦膜炎，造成腦積水、脊椎障礙、腦血管病變、腦梗塞等病變，可能導致終身殘疾等後遺症，因此嬰幼兒接種卡介苗可降低結核菌感染所帶來的併發症風險。據統計，相較有接種卡介苗者，未接種卡介苗的幼童罹患結核性腦膜炎增加47倍風險。

卡介苗是減毒活性疫苗，注射後可針對結核病產生抵抗力，初期症狀的預防效果約85%。台灣疾管署建議卡介苗接種時間為出生滿5至8個月，提醒家長別忘了讓您家中的嬰幼兒按時接種卡介苗，才能遠離結核病併發症威脅。

有些家長可能擔心嬰幼兒施打卡介苗後會產生副作用，一般來說，嬰幼兒皮膚接種部位會隨著期程正常進展變化，有極少數個案可能發生骨炎、骨髓炎等較為嚴重的不良反應。

卡介苗不良反應平均發生年齡為接種後的6個月至2年，若發現曾接種卡介苗的幼童成長至2至3歲間，有出現骨炎、骨髓炎的症狀，如局部腫脹、肢體無力、步態不穩等，宜尋求醫療協助。

併發症 疫苗

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