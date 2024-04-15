新生兒呼吸不足 黃金1分鐘搶救

台灣新生兒科醫學會理事彭純芝表示，周產期窒息與早產是新生兒死亡的二大主因，因此新生兒窒息性缺氧造成腦傷威脅不可輕忽。(記者李青縈／攝影)

為加強新生兒健康，新生兒科醫學會推廣「黃金一分鐘」觀念。台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳指出，台灣每年約5至10%新生兒，一出生不會呼吸或呼吸不足，若沒有適當處理恐造成腦部受損。

許媽媽分享，生第二胎時遇上「羊水栓塞」，生產時呼吸急促，生命徵象不穩定，腹中胎兒呼吸窘迫。婦產科醫師緊急聯絡新生兒科醫師、麻醉師，剖腹取出胎兒後，立即給寶寶正壓呼吸，再分別將母子送至產科與新兒科加護病房。她感嘆，那一刻才體會生與死原來是最近的距離。

台灣早產兒基金會董事長張瑞幸表示，5至10%的新生兒在出生時不會呼吸或呼吸不足，尤其是早產兒，但大部分程度輕微，只需要輕拍等刺激或呼吸道清潔一下就可以順利呼吸；僅1%新生兒需要正壓呼吸器、急救、插呼吸管等處置。

「黃金一分鐘是指小孩出生一分鐘內可自行呼吸，否則就要醫療幫助。」張瑞幸說，須評估新生兒狀況，若沒有正常呼吸，要透過新生兒高級救命術「NRP」幫助孩子，意即黃金60秒的處置能力將決定孩子的一生。

台灣新生兒科醫學會理事彭純芝表示，國際上間約在2010年推行黃金一分鐘的概念。根據回溯資料發現，周產期窒息與早產是新生兒死亡的二大主因，因此新生兒窒息性缺氧造成腦傷威脅不可輕忽。醫學會因此響應國際「Helping Babies Breathe運動」（HBB）後，至今已拯救上千位周產期窒息嬰兒。