肺癌揪出特定基因 及早用對標靶助延命

肺癌除了病理型態的分類，進一步有基因型態分型，且不同癌別可能出現一樣的基因突變；示意圖。（圖／123RF）

肺癌復發預後差，小心可能是罕見基因作怪，台灣1名現年67歲的婦人，5年前因咳嗽、體重減輕就醫，檢查確診為第3期肺腺癌，經手術與標準的化療與電療，卻在1年後復發，且出現癌轉移與惡性肋膜積水的症狀，進一步檢測 發現少見的BRAF基因突變，隨即依醫師建議接受對應的雙標靶治療，迄今過了4年不但讓癌胚胎抗原指數CEA從最高的17.88降至正常範圍的3.35、影像顯示癌細胞 控制良好，且病友也能維持良好的體能，可以自主走路到診間回診。

根據衛福部最新公布110年癌症 登記報告顯示，肺癌新發生人數首次居10大癌症之冠，而在111年癌症死亡人數排名，肺癌也是高居第1位，讓肺癌名符其實的「新癌王」。而隨著肺癌精準醫療的不斷進展，基因檢測扮演愈來愈重要的角色。

台中榮總肺癌整合照護暨研究中心曾政森主任說明，肺癌的分類相當複雜，包含很多不同的種類，早期以病理型態為依據，分為小細胞肺癌和非小細胞肺癌。後來隨著精準醫療與基因醫學的發展，肺癌也出現了基因型態的分型，建議針對不同的「驅動基因」採取對應的標靶藥物治療。

目前肺癌的基因突變有9種，以EGFR最常見，ALK居次，其他還包括ROS1、HER2、KRAS、RET、MET、NTRK、BRAF。其中BRAF、NTRK、RET，都屬於「跨癌別特定基因」，採取傳統的治療策略，預後普遍較差。

何謂跨癌別特定基因？不同癌別可能出現一樣的基因突變

曾政森主任分析，早期癌症治療模式是不同的癌別，用的藥也會不一樣，但是近年醫學發現，有些突變的基因不只出現在某個癌別，也可能出現在其他癌別，而這些跨癌別特定基因，雖然是不同的癌別，但使用基因突變相對應的標靶治療，也可能產生良好的反應。

以BRAF基因突變為例，最常見出現在黑色素瘤，可能發現在甲狀腺癌、膽管癌、腦瘤，也可能發生在肺腺癌病友中。而臨床數據顯示台灣肺腺癌患者中，約0.6%至0.9%為BRAF基因突變，在整體肺癌中是相當罕見的型別。相較於傳統化療，這群BRAF基因突變的肺癌病友，盡早接受雙標靶治療，反應率有機會提高至6成以上，幫助疾病維持穩定不惡化的時間延長將近1年。

基因檢測幫助醫療更精準 解鎖基因檢測方式

癌友如何知道自己是否帶有跨癌別特定基因？曾政森主任強調，在癌症用藥的決策過程中，病理切片與基因檢測的分析同樣重要。以肺癌為例，先經病理檢查確定肺腺癌，才會進一步檢測基因型別。目前肺癌基因檢測的常見3種方式，包括：

1、次世代基因定序檢測NGS：結合平台的概念，1次檢查可以得知多種基因是否突變，是目前最新的檢測方式。

2、多重聚合酶鏈式反應PCR檢測：檢測速度可能較快，檢體的耗損相對較少，單次能針對9種常見的基因突變位點做偵測。

3、免疫組織化學染色法：較傳統的檢測方式，屬於單一基因檢測法。