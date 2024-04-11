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聽力下降以為老化 檢查竟「揪出腫瘤」

NOW健康／連慧婷 報導
（圖／NOW健康）
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67歲的李先生2年前開始有左耳的情況，時常聽不清家人說話的聲音，原以為是年紀漸長所導致的老化性聽力障礙，因此並不以為意。直到半年前情況越發加重，甚至時常聽見「嗡嗡嗡」的雜音，加上四肢出現麻刺感，嚴重影響日常生活品質，才輾轉來到台北慈濟醫院神經外科門診。透過小腦核磁共振檢查，徐賢達主任確認李先生罹患的是「聽神經瘤」，遂安排「耳朵後入路手術」將腫瘤移除，所幸他術後恢復狀況良好，耳朵不再聽到吵雜聲。

▲術前核磁共振顯示紅圈處有一小於2公分大的腫瘤（左）；術後電腦斷層可以確認腫瘤已完整取出（右）。（圖／台北慈濟醫院提供）

聽神經瘤症狀與原因報你知

人體總共有12對腦神經，聽神經是其中一對感覺神經，位於內耳，由掌管聽力的耳蝸與負責平衡的半規管所組成，周圍還有顏面神經，分別從小腦連接到腦幹。「聽神經瘤」指的是負責平衡神經形成的腫瘤，其發生原因尚不明確，但可能與年齡增長、遺傳因素、基因突變、輻射暴露、罕見血管增生疾病VHL症候群有關。

徐賢達主任說明，聽神經瘤屬於常見良性腦瘤，根據不同地區和研究，聽神經瘤的盛行率大約在10萬分之1到2左右，多數發生在單側，且生長速度很慢，容易被誤以為是聽力退化，但當腫瘤生長大於2公分且壓迫到聽神經或顏面神經時，就可能會有聽力損失、耳鳴、耳朵有壓力感等症狀，嚴重可能導致平衡異常、面部麻木。若是沒有及時處置，使腫瘤進一步成長壓迫至腦幹，就會有危及生命的風險。

如何抑制聽神經瘤變大？醫曝常見治療方法

一般而言，聽神經瘤的治療策略通常是抑制腫瘤變大或手術切除腫瘤。抑制腫瘤變大的方法為直線加速刀，是種利用高劑量的輻射線照射腫瘤的放射線治療，但卻有造成聽神經遲發性聽力喪失的可能，而手術方式可以分為耳朵後入路手術、耳朵上入路手術以及中耳入路手術，術式選擇取決於腫瘤的大小、位置和患者聽力狀況。

大部分患者的術式選擇會是後入路手術，以李先生為例，首先醫師會在後顱窩處劃1道7公分開口，在高倍率顯微鏡的輔助下，磨掉內耳道骨骼並深入病灶，同時利用監測器探測腫瘤是否有與周邊神經沾黏，最後再將腫瘤移除，過程中需要隨時注意監測，避免傷害周圍重要神經，造成病患不可逆的傷害。

聽神經瘤初期症狀並不明顯，可能與退化性聽力障礙相似，因此徐賢達主任提醒，若民眾自覺有聽力下降、雜音干擾等狀況時，建議先尋找專業耳鼻喉科醫師進行檢查，避免延誤疾病初期治療。

NOW健康

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腫瘤

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