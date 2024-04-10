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工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

NOW健康／陳曉彤 報導
（圖／NOW健康）
（圖／NOW健康）

1名53歲的男性電腦工程師，幾個月前發現左側眼皮偶有跳動，心想俗話說「左眼跳財、右眼跳災」，趁著好彩頭買了幾張樂透看是否會發財，未料樂透沒中，反倒左側眼皮愈跳愈嚴重，且連右側眼皮也跟著跳，甚至跳到兩眼幾乎張不開。由於病情影響到工作，他才就醫診斷出罹患「眼瞼痙攣症」（Blephalospasm），所幸經藥物治療及肉毒桿菌素眼周局部注射治療後，眼皮便不再抽動，終於能正常工作，心情也不再鬱悶了。

眼睛畏光、眨眼次數增 小心眼瞼痙攣症

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，眼瞼痙攣症屬於一種特殊的局部肌張力異常症，好發於50至60歲間，男女發生比率為3:7。大部分是原發性，即原因不明；其他續發性的致病原因有：腦炎、巴金森氏症、止吐藥或精神疾病藥副作用所致。

眼瞼痙攣症嚴重時會影響視線。黃啟訓說明，患者初期經常會有眼睛疲勞痠脹、畏光或乾眼症的現象，接著通常會先有眨眼次數增加的症兆，逐漸的眼瞼緊閉的現象會愈來愈嚴重，甚至可能眼睛幾乎張不開。有研究指出，由於眼瞼痙攣症發病早期症狀較不明顯，一半的個案從發病到正確診斷往往需至少1年以上的時間；甚至有3分之1的病人會因此引發焦慮症、憂鬱症

眼皮跳動持續兩周要就醫

黃啟訓指出，治療方面，目前治療眼瞼痙攣症常用的口服藥物有抗乙醯膽鹼藥、多巴胺藥物、鎮定劑和肌肉鬆弛劑等；只是口服藥物治療的效果往往很有限。另外還有種選擇是在眼眶周圍局部注射肉毒桿菌素，一般在注射後1到2周內即可完全恢復正常，注射1次療效約可持續3到4個月。

最後，黃啟訓提醒民眾，倘眼皮跳動持續超過2周仍未改善，或是跳動情況已影響日常生活，應儘早就醫。罹患眼瞼痙攣症千萬不要緊張，只要做出正確的診斷並及早接受適當的治療，一般而言都可以很快得到良好的療效，尤其早期進行有效治療有助於明顯改善生活品質，避免後續引發無謂的焦慮和憂鬱。

NOW健康

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