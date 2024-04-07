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婦人乳癌腫瘤5公分大 這項手術為她保住乳房外觀

記者黃寅／台中即時報導
長安醫院乳房外科醫師李育嘉說，乳房整形式保留手術是在手術時，利用局部皮瓣重建或是提乳、縮乳等整形外科的技術，立即重塑乳房外型。圖／長安醫院提供
長安醫院乳房外科醫師李育嘉說，乳房整形式保留手術是在手術時，利用局部皮瓣重建或是提乳、縮乳等整形外科的技術，立即重塑乳房外型。圖／長安醫院提供

一名50歲婦人，兩年前摸到乳房硬塊但一直未就醫，最近發現腫塊變大，乳房形狀甚至變形突起，就醫發現罹患乳癌第二期。經和醫師討論，她先接受化療，再進行「乳房整形式保留手術」順利切除病灶，不僅病理報告顯示無殘存癌細胞和擴散，而且乳房外觀也完好如初，親友甚至不知她曾罹患癌症

長安醫院乳房外科醫師李育嘉說，患者超音波檢查發現腫瘤將近5公分大，在門診局部麻醉下做了粗針穿刺切片，確診為乳癌。接著也做了包含胸腹電腦斷層、磁振造影、乳房攝影、癌指數等化驗，確定病人為乳癌第二期，並未轉移。

李育嘉接著為患者安排先導性化學治療和標靶藥物治療，不僅可以縮小腫瘤、保留乳房組織，還能夠觀察藥物的效果來評估之後的手術治療。療程後，患者的腫瘤縮小到只有0.5公分。這時再進行乳房整形式保留手術與前哨淋巴摘除手術，病理報告顯示無癌細胞殘存且淋巴無轉移。

李育嘉說，相較於傳統乳癌手術必須將乳房整個拿掉，乳房整形式保留手術是在手術時，利用局部皮瓣重建或是提乳、縮乳等整形外科的技術，有助提升患者術後的生活品質；患者感謝李育嘉以及乳房外科團隊給予的溫暖和專業的照顧。

腫瘤 癌細胞 癌症

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