我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

華府傳槍響釀1死5傷 2名槍手在逃中

腹痛「彎腰就好」 恐為胰臟癌警訊

沈能元
胰臟癌症狀為會痛到背後的腹痛，但「彎腰後就會好」，因此常讓人輕忽；示意圖。（本報資料照片）
胰臟癌症狀為會痛到背後的腹痛，但「彎腰後就會好」，因此常讓人輕忽；示意圖。（本報資料照片）

英王查理三世日前宣布罹患癌症，但未透露是何種癌症。美國八卦雜誌取得消息人士說法指出，查理罹患的是胰臟癌，而另一名王室資深消息人士也指出，查理的病情比王室透露的嚴重得多，很可能只剩下2年生命。

胰臟癌是「沉默的殺手」，確診時常已是晚期治療不易，因此被稱為癌王。台灣台北榮總重粒子及放射腫瘤部主治醫師吳元宏說，胰臟位在體內後腹腔，前方被胃腸擋住，平時不容易檢查，一旦罹癌後，腫瘤細胞生長速度非常快，且十分容易轉移，第一時間往往無法發現，必須等到病情嚴重，才會就醫診斷，此時多為晚期。

吳元宏表示，確診胰臟癌後，如果是早期診斷可以採手術治療，但此類患者只占所有患者的2成，即便經手術治療患者中，也僅有5成的存活期可以超過2至3年，其餘手術治療患者存活期可能不到3年，更何況，高達8成無法手術的胰臟癌患者，確診後生命約僅剩下1至2年。

吳元宏說，除罹患早期胰臟癌病人可以透過手術治療，二、三期病人則必須進行化療，如果治療效果好，可以再合併放療，研究發現，進行放療的病人合併重粒子治療，中位數存活期可以再增加2至3年。

吳元宏說，胰臟癌症狀為腹痛，且此類腹痛會痛到背後，但「彎腰後，腹痛就會好」，因此常讓人輕忽，另有體重急遽下降、變瘦等情形，當病情嚴重時，許多患者都是出現眼白、皮膚泛黃等黃疸症狀，才緊急就醫確診。

吳元宏指，胰臟癌好發族群為50歲以上民眾，危險因子包括吸菸、肥胖，飲食多為高油、高糖，或有胰臟癌家族史，但若有乳癌、卵巢癌家族史者，也應要提高警覺，因乳癌、卵巢癌部分基因也與胰臟癌相關，必須同時多加注意。

胰臟癌好發於50歲中壯年族群，許多人是家中主要的經濟支柱，如果確診罹癌，家庭頓失支柱。一不具名醫師表示，在不考慮經濟負擔下，建議40、50歲民眾做可以自費做全身核磁造影（MRI）檢查，或抽血檢驗CA19-9癌症指數，雖然該指數並非是胰臟癌專屬指數，且偽陰性、偽陽性的機會高，受檢民眾常被檢驗結果嚇到，但如果檢驗指數高再做其他檢驗，有利及早發現癌症。

癌症 腫瘤 查理三世

上一則

中醫治肌少症 從脾胃調理下手 有助維持老年生活品質

下一則

按摩6穴位 告別圓肩、駝背、烏龜頸

延伸閱讀

搶賺觀光財？英白金漢宮東翼、巴摩拉堡首度開放參觀

搶賺觀光財？英白金漢宮東翼、巴摩拉堡首度開放參觀
英王癌後首露面 握手民眾話家常 下月可望會哈利

英王癌後首露面 握手民眾話家常 下月可望會哈利
英王查理三世確診癌症後首公開露面 威廉與凱特未現身

英王查理三世確診癌症後首公開露面 威廉與凱特未現身
哈利返英日期曝光 父子重逢將「簡短正式」要哈利守規定以免大嘴巴

哈利返英日期曝光 父子重逢將「簡短正式」要哈利守規定以免大嘴巴

熱門新聞

腫瘤學者阿芳索建議，多吃天然食品，少吃加工食品，有助於降低罹癌風險。示意圖。（取材自pexels.com@Anna Tukhfatullina Food Photographer/Stylist）

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

2024-04-09 19:40
約旦安曼省胡笙國王癌症治療中心醫護人員去年8月正對一名癌症病患進行機械手臂手術。（路透）

年輕人罹癌風險增 研究曝和「這事」有關 特別是這些癌症

2024-04-08 18:15
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

長者摔不得 居家、外出注意6招預防跌倒

2024-04-06 01:45
（圖／NOW健康）

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

2024-04-10 01:00
藝人黃子佼被檢方查獲購買大量偷拍不雅片，其中包含以「未成年少女」為主角的影片，被發現MeToo事件後還購買。（本報資料照片）

黃子佼持未成年不雅片遭轟「戀童癖」 精神醫盤點特點

2024-04-04 02:32
（圖／NOW健康）

白髮為何一直長？中醫解析老年白與少年白成因大不同

2024-04-10 03:30

超人氣

更多 >
遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊
馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變
41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議
馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了
公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵

公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵