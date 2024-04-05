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男子爬樓梯喘不過氣 原來是心臟二尖瓣腱索斷裂

記者林宛諭／彰化即時報導
目前也有在員榮駐診的沙鹿童綜合醫院副院長鄭伯智醫師，以達文西手術為63歲男子修補二尖瓣腱索後，改善患者爬樓梯很喘的症狀。（員榮醫院提供）
目前也有在員榮駐診的沙鹿童綜合醫院副院長鄭伯智醫師，以達文西手術為63歲男子修補二尖瓣腱索後，改善患者爬樓梯很喘的症狀。（員榮醫院提供）

台灣彰化縣一名63歲男子經常爬兩層樓梯就喘不過氣，到員榮醫院就診，發現是心臟二尖瓣閉鎖不全，轉診沙鹿童綜合醫院進行達文西手術修補二尖瓣瓣膜，目前也有在員榮駐診的童綜合醫院副院長心臟外科醫師鄭伯智說，重度二尖瓣膜逆流患者可能會因心臟衰竭而死，用修補瓣膜方式，患者恢復良好，且自己的瓣膜還可以好好再用下半輩子。

63歲患者因走路和運動會喘，且有胸悶、胸痛症狀，員榮醫院副院長心臟內科醫師張木信安排他進行心臟超音波檢查，確定是心臟二尖瓣閉鎖不全，即轉診到童綜合醫院，由副院長鄭伯智及郭家誠醫師二人聯手採用達文西手術修補二尖瓣膜，五天即出院，恢復良好。

鄭伯智說，正常二尖瓣是靠十幾根「腱索」控制關閉，腱索可能因長期承受高壓彈性疲乏、外力撞擊、感染或劇烈咳嗽而導致斷裂，腱索斷掉後的二尖瓣就關不緊，左心室一收縮血液就從瓣膜縫隙漏到左心房，血液漏到左心房就沒辦法全都輸送到大動脈。而漏到左心房的血，會衝擊到左心房，導致胸痛。

鄭伯智表示，當二尖瓣膜無法閉合時就會造成血液逆流回左心房，病人會感到頭暈、喘不過氣或胸悶等狀況，有時候在工作、勞累、失眠時會感到胸痛，爬樓梯也會喘，嚴重的連走路都會喘，重度二尖瓣膜逆流患者可能會因心臟衰竭或其他併發症死亡。

郭家誠說，心臟的二尖瓣膜如果使用傳統手術，需鋸開胸骨才能處理，但達文西機械手臂是從心臟的右邊進入心臟的後方，進行修復，省去鋸開胸骨與止血的繁瑣步驟。組織破壞少，傷口疼痛小，部分患者甚至拿掉呼吸器後，就可以在加護病房下床步行和復健。

鄭伯智說，利用達文西機械手臂 3D 內視鏡看到二尖瓣膜缺損處，利用手臂靈活三百六十度旋轉優勢，修補缺損的二尖瓣膜，五天內即可出院，如採傳統手術會留下20、30公分的疤，約要住院兩周，而且修補瓣膜可用一輩子，如果是更換人工瓣膜，依據國際標準10到15年還要接受手術更換。

員榮醫院副院長心臟內科醫師張木信發現63歲病患是心臟二尖瓣閉鎖不全，即轉診到童綜...
員榮醫院副院長心臟內科醫師張木信發現63歲病患是心臟二尖瓣閉鎖不全，即轉診到童綜合醫院手術，二家醫院聯手治療。（員榮醫院提供）

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