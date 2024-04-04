黃子佼持未成年不雅片遭轟「戀童癖」 精神醫盤點特點

藝人黃子佼被檢方查獲購買大量偷拍不雅片，其中包含以「未成年少女」為主角的影片，被發現MeToo事件後還購買。（本報資料照片）

藝人黃子佼 被檢方查獲購買大量偷拍不雅片，其中包含以「未成年少女」為主角的影片，最後購買時間還是MeToo事件後。當初吹哨爆料黃子佼性騷 的網紅Zofia聞訊，怒罵黃子佼「噁心的令人無法呼吸」。網路也對黃子佼罵聲一片並推測他是「戀童癖」，專家指出，看未成年不雅片不一定是戀童癖，但戀童癖者通常在社會上具權威、好形象，且戀童人格通常在國中小階段被養成。

馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱表示，近年有研究顯示戀童癖恐與大腦神經異常有關，但他認為戀童癖仍與「後天養成」有高度關係，從過去接觸過的個案，戀童癖可分為二種類型，一種是在國中小階段，人格養成階段過程，接受到負面的性影響，如性虐待、性侵等，後續複製該模式，形成戀童癖；另一種是對性好奇，加上因緣際會偷窺他人，進而感到興奮，喜歡上這種感覺，也可能形成戀童癖。

方俊凱表示，不少教科書推估戀童癖約占人口的1％，但該數據極度不準確，臨床上接觸的個案，通常是法院要求矯正治療才會出現，一般有戀童癖傾向者，在出事之前不太可能就醫，也讓該推估數字失準，他認為有戀童癖好者，難以計算，但絕對不在少數。

他說，從過去接觸多名戀童癖患者以及國際的案例分析，戀童癖偏好行為是極為隱性，但以透過普通的社交行為中，可以看出端倪，只是戀童癖在社會上通常具有「權威角色」，也很會運用權力不斷等的關係。例如，國際上曾發生過天主教堂的主教或是育幼院中的教職，透過權勢性侵或性騷孩童，他們透過角色，說服孩子合理化，性侵或性騷的事實。

這些孩童面對權威者，一方面是施虐者，另一方面施虐者又會安慰孩童，導致遭到傷害的孩子心理狀態極為混亂，也容易讓這些孩子後續也成為戀童癖者，行為被不斷複製。

方俊凱表示，戀童癖是有機會被矯正，過程動輒數年以上，台曾有一名戀童癖者，他協助矯正過往的經驗約十年，已無戀童傾向與成年人結婚。黃子佼持有未成年少女不雅片，無法直接斷定是戀童癖者，有些人自知不雅片是戲劇，而不會認定是真的，只是如果是刻意偷拍或是看到孩童遭性侵會感到興奮，也沒辦法說完全不是，仍需要經過判定。

他說，人們難以從外觀去判定，這個人是否為戀童癖患者，若要趨吉避凶，第一個要先防堵在人格養成重要階段，也就是國中小時期，國內的教育需要好好教導，什麼是「性」，透過認識性，妥適面對性慾，並引導孩子人有性慾是很正常的，而人與人之間的相處必須建立在尊重之上，侵犯他人的身體，會帶來極大的傷害。

而家長在該階段也扮演重要的角色，及早給予適當的性教育是需要與教育體系協力，但過度強化性，也可能造成反效果，另建議家長，別一直告訴孩子「要相信大人的話」，盲目相信大人，恐失去保護自己的機會，近期的MeToo事件，是重新好好省思性教育以及辨別與他人之間關係的時機。