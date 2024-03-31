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命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

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英王傳疑罹胰臟癌 醫曝「癌王」這症狀常輕忽

記者沈能元／台北報導
英王查理三世日前宣布罹患癌症，但未透露是何種癌症。美國八卦雜誌報導查理罹患的是胰臟癌。（路透資料照片）
英王查理三世日前宣布罹患癌症，但未透露是何種癌症。美國八卦雜誌報導查理罹患的是胰臟癌。（路透資料照片）

英王查理三世日前宣布罹患癌症，但未透露是何種癌症。美國八卦雜誌取得消息人士說法指出，查理罹患的是胰臟癌，而另一名王室資深消息人士也指出，查理的病情比王室透露的嚴重得多，很可能只剩下2年生命。

胰臟癌是「沉默的殺手」，確診時常已是晚期治療不易，因此被稱為癌王。台北榮總重粒子及放射腫瘤部主治醫師吳元宏說，胰臟位在體內後腹腔，前方被胃腸擋住，平時不容易檢查，一旦罹癌後，腫瘤細胞生長速度非常快，且十分容易轉移，第一時間往往無法發現，必須等到病情嚴重，才會就醫診斷，此時多為晚期。

吳元宏表示，確診胰臟癌後，如果是早期診斷可以採手術治療，但此類患者只占所有患者的2成，即便經手術治療患者中，也僅有5成的存活期可以超過2到3年，其餘手術治療患者存活期可能不到3年，更何況，高達8成無法手術的胰臟癌患者，確診後生命約僅剩下1到2年。

吳元宏說，除罹患早期胰臟癌病人，可以透過手術治療，二、三期病人則必須進行化療，如果治療效果好，可以再合併放療，研究發現，進行放療的病人合併重粒子治療，中位數存活期可以再增加2到3年。

吳元宏說，胰臟癌症狀為腹痛，且此類腹痛會痛到背後，但「彎腰後，腹痛就會好」，因此常讓人輕忽，另有體重急遽下降、變瘦等情形，當病情嚴重時，許多患者都是出現眼白、皮膚泛黃等黃疸症狀，才緊急就醫確診。

吳元宏指，胰臟癌好發族群為50歲以上民眾，危險因子包括吸菸、肥胖，飲食多為高油、高糖，或有胰臟癌家族史，但若有乳癌、卵巢癌家族史者，也應要提高警覺，因乳癌、卵巢癌部分基因也與胰臟癌相關，必須同時多加注意。

胰臟癌好發於50歲中壯年族群，許多人是家中主要的經濟支柱，如果確診罹癌，家庭頓失支柱。一不具名醫師表示，在不考慮經濟負擔下，建議40、50歲民眾做可以自費做全身核磁造影（MRI）檢查，或抽血檢驗CA19-9癌症指數，雖然該指數並非是胰臟癌專屬指數，且偽陰性、偽陽性的機會高，受檢民眾常被檢驗結果嚇到，但如果檢驗指數高再做其他檢驗，有利及早發現癌症。

此不具名醫師表示，全身核磁造影（MRI）自費檢查，或抽血檢驗CA19-9癌症指數，並不符合常規檢查，民眾檢查前可以與醫師充分討論，選擇適合自己的檢查方式。

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