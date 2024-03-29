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研究：非外向青少年頻繁使用IG 憂鬱風險較高

中央社台北29日電
有最新研究發現，青少年人格特質和使用社群媒體平台與憂鬱症狀有相關性，不太外向的青少年頻繁使用Instagram面臨憂鬱較高。(中央社)
有最新研究發現，青少年人格特質和使用社群媒體平台與憂鬱症狀有相關性，不太外向的青少年頻繁使用Instagram面臨憂鬱較高。(中央社)

不少民眾都知道社群媒體對青少年心理健康有影響，有最新研究發現，青少年人格特質和使用社群媒體平台與憂鬱症狀有相關性，不太外向的青少年頻繁使用Instagram面臨憂鬱較高。

這篇研究去年12月發表於青少年期刊（Journal of Adolescence），由西維吉尼亞大學心理學家進行，調查2018年至2020年237名年齡約15歲美國青少年，探討他們使用社群媒體與憂鬱症狀相關性，同時將性別、自尊、人格特質，及對社群媒體的負面反應等調節變項列入考量。

結果發現，人格特質是關鍵，較外向青少年頻繁使用Instagram，可能不會感到憂鬱，但比較不外向的青少年可能面臨較高憂鬱症狀風險。研究也發現，花費越多時間使用社群媒體的青少年容易出現較嚴重憂鬱症狀，這效應出現在TikTok、Instagram和YouTube等平台。

衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科主治醫師陳質采近日透過新聞稿表示，這項研究蠻有趣的，不僅發現人格特質影響Instagram青少年使用者，更得知頻繁使用Twitter（X平台的舊稱）的女孩與憂鬱症狀較為相關，青少年1年內頻繁使用TikTok，與出現更多憂鬱症狀有關。

陳質采認為，這些發現提供了家長、老師或臨床醫療專業人員對青少年在日常的網路社交媒體的使用與情緒反應有更多的認識，了解到內向個性的青少年在社交媒體平台互動的脆弱性，這是憂鬱防治重要的一環。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說， 外向的青少年相對有較多朋友，別人對自己有誤解，通常可立即修正，建議內向或使用社群媒體較容易產生不好感覺的青少年，可試著記錄使用社群平台感受，如使用30分鐘後心情變更好或更糟，清楚社群對自身影響。

社群媒體 憂鬱症 TikTok

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