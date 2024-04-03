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凱特王妃罹癌 術後預防性化療 降低復發風險

梁采蘩
英國凱特王妃罹癌接受「預防性化療」 。（路透）
英國凱特王妃罹癌接受「預防性化療」 。（路透）

英國凱特王妃罹癌，正接受「預防性化療」（preventive chemotherapy）。究竟這是何種療法，對於她的抗癌之路又透露什麼訊息？醫師指出，該療程不一定能防止癌症復發，但確實能增加治癒機率。

美國費城福克斯切斯癌症中心（Fox Chase Cancer Center）血液學腫瘤學系助理教授傑因（Angela Jain）表示：「王妃接受預防性化療，在我看來這是一種可治癒的癌症。」她說，這種化療被稱為「輔助」（adjuvant）療法，通常在手術切除腫瘤後數個月到一年內進行。患者通常每兩三周接受一次化療。

「並非所有癌症都需要術後化療，但有些需要。通常情況下會做這種治療，代表這是能治好的癌症，化療會降低復發風險。」傑因說。

化療副作用包括疲勞、噁心和免疫力下降，但過去20年藥物研發改進，使得噁心嘔吐的症狀有所改善。患者還可戴「冷凍帽」（cold capping）來減輕掉髮。傑因說：「我們現在比以前更能控制這些症狀。」

腫瘤學家指出，手術中意外發現癌症的情況很少見，但也不是完全沒有。加州希望之城癌症中心（City of Hope Cancer Center）癌症外科醫師方尤曼（Yuman Fong）說，大約有4%的非癌症腹部手術，在手術中意外發現癌症。

腹部手術可能發現的癌症包括婦科癌，如卵巢癌或胃腸道癌症。大腸癌和卵巢癌則通常會在手術後進行常規化療。

美國癌症協會資深副總安南齊亞塔（Christina Annunziata）說：「腹部有很多東西可能癌變。如果說是預防性化療，一般會認為目前還看不到癌症，因此這算是良好的預後。」

在美國與國外，包括大腸直腸癌、乳癌、胃癌和子宮癌在內的癌症在50歲以下人口的發病率正在上升，這些通常被稱為早發型癌症。美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）資料顯示，雖然病例仍相對罕見，但從2000年到2019年，美國50歲以下人口被診斷罹癌的機率成長約13%。

凱特王妃42歲，與威廉王子育有三名子女。波士頓麻州總醫院癌症中心（Mass General Cancer Center）腫瘤內科醫生史崔克蘭（Matthew Strickland）說：「我認為，凱特王妃的最新消息確實提醒我們所有人，癌症也可能會侵襲健康的年輕人。」

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