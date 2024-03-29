戴助聽器可補強聽覺不足 想改善聽力應從根本問題解決

（取材自NOW健康）

隨著年紀增長，身體各器官功能會慢慢衰退，聽力也會逐漸退化，台灣資深耳鼻喉科醫師李宏信表示，耳朵的內耳結構掌管了聽覺和平衡，耳鳴、重聽、眩暈都是內耳的問題，其中聽力是耳朵最重要的功能之一，有人因老化漸漸聽不到，也有人是耳鳴愈來愈大聲，導致聽力逐漸減退。

聽力減退的主因是老化而神經萎縮退化，其次是膽固醇和三酸甘油脂過高導致血管阻塞，也會影響內耳血液流通不順暢，當內耳神經缺乏血液供應，神經就會萎縮甚至壞死，若以橡皮筋綁在手指來比喻，3分鐘會麻掉、2小時就會壞死是一樣的道理。

老年人的重聽通常是先從高頻音聽不清楚開始，8000赫茲以內是一般人能聽到的範圍，15000至20000赫茲是人類無法聽到的，卻是蝙蝠日常生活可以聽到的超音波頻率，然而平常講話多落在中低音頻，約1000至2000赫茲，所以不容易察覺何時開始出現重聽，往往等到聽力檢查才發現高頻音聽力衰退時，就是已開始步入重聽。若以音量大小來界定何謂重聽，李宏信醫師指出，30分貝聽不清楚就是初期重聽，舉例來說，對「悄悄話」感到吃力時，就要提高警覺，是輕度重聽的開始。

當發現高頻音出現重聽時，很可能漸進式地出現聽力衰退，常見醫師會告知患者耳鳴、重聽無法治療，只能和平共存；或是建議患者及早配戴助聽器，幫助接受外界訊息。如果高低音頻皆重聽，戴助聽器能達到增進聽力效益；倘若只有高音頻聽不見，中低音聽得見，戴上助聽器時高中低音頻同時放大，並非單獨增加高音頻，患者常會較難忍受而戴不住。

實際上，重聽配戴助聽器僅能輔助重聽及聽力不佳、不足的部分，使聽覺感增加，無助於聽神經聽力本身的改善或減緩惡化速度。李宏信醫師強調，發現初期重聽時就應留意耳朵保養、從根本治療，才能預防聽力逐漸惡化。而聽力產生退化多半是因為血管不通，首先必須著重打通血路，促進血液循環，接著給予內耳神經維他命B1、B6和B12加強補充營養，進而滲透滋養神經，以達到聽力的改善修復。

有些耳鳴、重聽的患者希望治療能速成，李宏信醫師解釋，服用藥物需有耐心，至少需3至6個月才能達到最好的改善效益，尤其內耳血管通暢，但內耳血管細如蜘蛛網，因此不易有充足血流來供應，因此神經必須慢慢修復。

臨床上有許多打通血管、促進循環的藥物，每位患者的適應及吸收力不同，李宏信醫師認為透過換藥過程，找到患者最適合又有效的藥物，才是最佳的醫療照護。有些老人家吸收不好，也有些藥本身就不易吸收，如大家最熟知的B12，藉由針劑注射以達高濃度增強效能，也是考量選項之一。

一般重聽發生初期會出現2種現象：一是講話愈來愈大聲，這是因為聽不清楚自己的聲音，講話大聲才能聽得清楚；另一是電視聲音愈開愈大聲，才能聽得清楚。李宏信醫師提醒，這2種情況家人必須要特別提高警覺，當重聽愈來愈嚴重，連帶大腦也同時會受到影響而退化，應速就醫以防失智症的發展。

李宏信醫師建議，介入內耳神經修復的根本治療和預防重聽惡化，平時做好三高 防範，建議60歲以上每2年進行1次聽力檢查，及早發現重聽、及時治療，獲得改善的機會將大幅增加。

NOW健康