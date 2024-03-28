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51歲男中風手不聽使喚 醫為他這麼做肌力逐漸恢復

記者黃寅／台中即時報導
51歲男中風手不聽使喚， 亞洲大學附屬醫院神經內科醫師邱新藻為他施以「重覆經顱磁刺激術」促進腦部活性，患部肌力逐漸恢復。（亞洲大學附屬醫院提供）
51歲男中風手不聽使喚， 亞洲大學附屬醫院神經內科醫師邱新藻為他施以「重覆經顱磁刺激術」促進腦部活性，患部肌力逐漸恢復。（亞洲大學附屬醫院提供）

51歲男性去年底清晨起床時，右側肢體突然不聽使喚，就醫檢查是左側中大腦動脈區域梗塞。雖撿回一命，但因右側手無力抓握，情緒大受影響。經建議採用「重覆經顱磁刺激術」促進腦部活性，不僅患部肌力逐漸恢復，也重拾生活信心。

亞洲大學附屬醫院神經內科醫師邱新藻說，患者到院時的血壓高達200 mmHg，核磁共振發現腦部血管梗塞。雖然緊急注射溶解血塊藥物，恢復腦血管暢通，避免中風症狀持續惡化，但已經因缺血而壞死的腦細胞則無法完全回覆原狀，必須同步啟動復健治療，提升生活自理能力。

他說，由於患者右側手始終無法穩定做出抓、握等動作，導致情緒低落，沒有積極復健動力。經評估後，建議接受非侵入式的「重覆經顱磁刺激術」療程，並以刺激右側腦部為主要目標。治療一周後，患者右側肢體力量則慢慢恢復，臉上開始有笑容，復健意願也更為積極，最後可自行活動，讓患者妻子喜出望外。

邱新藻說，「重覆顱外磁刺激術」是一種不侵入人體且可同時刺激腦特定部位的技術，原理主要是利用電磁效應，將絕緣線圈放置在特定部位的頭皮上，當強大的電流通過線圈時，會產生短暫的電磁脈衝，穿過頭骨到達對應的大腦區塊，藉由連續且規律的重複性刺激，達到增強或抑制大腦特定區域的功能。

磁脈衝透過腦部定位可穿過顱骨，傳至皮下約3公分誘發出感應電流刺激，藉此抑制健側腦部活性或是促進患側腦部活性，使腦部迴路重建，達到提升腦中風後手腳動作、吞嚥、語言以及認知功能回復等效果。

他說，研究顯示，連續兩周共10次的經顱磁刺激搭配復健，可改善中風後遺症，尤其在中風早期其神經可塑性越高，若成接受經顱磁刺激，效果越顯著。

此療法也廣泛用在憂鬱症、焦慮症、帕金森氏症、阿茲海默症等神經元退化性疾病，以及偏頭痛、慢性疼痛、睡眠障礙、耳鳴等。

但如有裝設心臟節律器、顱內有金屬植入物或癲癇病史者則無法執行，此外少數患者在治療過程中可能誘發癲癇發作或血管張力失調性昏厥，都可以在治療前與醫療團隊溝通，降低意外風險。

中風 阿茲海默症 憂鬱症

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