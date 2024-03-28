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換季犯異位性皮膚炎 7歲童難忍癢 抓到破皮傷口流湯

NOW健康／陳曉彤 報導
（圖／NOW健康提供）
（圖／NOW健康提供）

「醫師，最近天氣濕冷，小玉的皮膚又開始癢了！」7歲的小玉被爸爸帶到醫院看診，醫師在檢查時發現，她的雙手肘、膝窩已布滿抓痕，且拉下褲子後，大腿一側更是抓到破皮流湯，顯見異位性皮膚炎又惡化了。小玉後來經過一周治療，皮膚才比較不癢，而第二次回門診時，之前破皮流湯的傷口也已痊癒。

乾冷或潮濕 均易引起異位性皮膚炎

每逢季節轉換，忽冷忽熱的溫度、忽乾忽濕的天氣，都是異位性皮膚炎好發的時節。安南醫院小兒科醫師賴以修說明，異位性皮膚炎是一種以皮膚為表現症狀的過敏性疾病，大部分病童的其他家族成員也有過敏性疾病，且80%的病童，會在5歲之前發病，通常是特定部位產生癢疹，可觀察到嬰兒好發在臉頰、身體的伸側（如手肘），大小孩則好發在身體的屈側（如膝窩）。

▲小玉異位性皮膚炎惡化，治療1週後有明顯改善。（圖／安南醫院提供）

異位性皮膚炎病童的皮膚結構常缺乏保濕因子，所以一到乾冷的天氣，便易導致病情惡化；而潮溼的天氣則會助長塵蟎繁殖活動，同樣容易引起發作。賴以修指出，異位性皮膚炎發作時，因極癢讓病童控制不住地搔抓，愈癢愈抓、愈抓愈癢，使癢感和搔抓形成一個惡性循環。

賴以修示警，如果放任異位性皮膚炎發作不管，就會演變成破皮、流血、流湯，並使皮膚屏障功能愈來愈差，甚至可能引起續發性細菌病毒感染，因而干擾病童的睡眠品質，連帶影響白天上課作息。此外，因皮膚外觀殘破不堪，亦會造成病童的自信心受損，進而影響病童的社交及人際關係。

一旦發作 應速就醫治療

賴以修強調，當異位性皮膚炎發作時，最好的處方方式就是盡快就醫，養成正確的皮膚保養保濕習慣，並按照醫師指示塗抹或使用適當藥物、避免搔抓，才能盡快控制住異位性皮膚炎。

由於癢感已獲改善，小玉的睡眠品質隨之變好，相對早上在學校的表現也變好。賴以修建議，家裡有異位性皮膚炎病童的家屬，當孩子異位性皮膚炎發作時，切記要盡快就醫，盡早澆熄異位性皮膚炎的星星之火，避免後續皮膚惡化而造成大幅燎原。

# 首圖來源／安南醫院提供

NOW健康

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