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他時常蕁麻疹發作 「1提神飲品」惹禍 不少人早上都要喝

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖／健康醫療網提供）
（圖／健康醫療網提供）

每天早上來一杯咖啡，對許多上班族來說，才能啟動一天的活力，但沒想到咖啡竟也會引起蕁麻疹。一位女性上班族原本即偶有蕁麻疹症狀，但自去年確診COVID-19後，蕁麻疹發作更頻繁，每次發作時除了身上出現疹子外，更是奇癢無比，讓她十分困擾，多次就醫也未能改善，經醫師協助用藥及追蹤後，才找出過敏原竟是咖啡。

飲食調整 有效幫助改善蕁麻疹

嘉義慈濟診所風濕免疫科醫師吳政翰表示，這位病人的狀況很少見，因為咖啡並不被認為是主要過敏原。根據他於2022年發表的研究成果，約七成的蕁麻疹病人能透過飲食治療得到改善。他強調，雖然主流醫學文獻常表示蕁麻疹無法治癒，只能依賴藥物控制，但飲食調整實際上對許多病人都有幫助；常見引起蕁麻疹的食物包括蝦、酒和花生等。

非一開始就對食物過敏 多半長年累月所致

吳政翰醫師表示，很多蕁麻疹病人不是一開始就對某些食物過敏，而是在人到中年後的某一個時間，突然發現某種東西不能吃，目前學理上還不能完全說明此現象，根據他的臨床經驗推斷，可能是病人本身雖有過敏體質，但一開始吃進去的有害物質可以被體內的消化酵素消化掉，然而當消化酵素被耗盡之後，症狀就會開始出現，此時不妨試著暫時性地避開特定食物，至少半年左右，讓身體充分恢復能量，或許是一種解決之道。

自行追蹤飲食反應 找出過敏原

飲食引起的蕁麻疹與一般食物過敏不同，這些食物被稱為假性過敏原，難以透過減敏療法改善，且血液檢查可能無法檢測出來。但大部分的病人不會滿足於只是盲目吃藥控制，而是想要知道「我為什麼會這樣」。吳政翰醫師建議，如果病情輕微，病人可以自行追蹤飲食反應，找出過敏原，經由飲食調整改善。若病情複雜，或一直找不到原因，則可尋求醫師協助。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61246

咖啡 檢測

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