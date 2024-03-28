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香港90年代玉女歌手黎明詩癌逝 享年58歲

「便便冒2症狀」竟是腸癌第四期擴散 60歲壯男治療成功救命

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖／健康醫療網提供）
（圖／健康醫療網提供）

60歲經商有成的張先生，發現自己大便習慣改變並且偶有出血，由於當時於診所檢查時發現有痔瘡病灶，因此由診所醫師治療後並未再進一步檢查。但此後長達5到6個月，糞便皆有鮮紅血色，進而接受大腸鏡檢查，豈料僅短短不到一年時間，病理報告確診為大腸直腸癌第四期，腫瘤從直腸轉移到肝臟、肺臟，最大顆肝臟腫瘤甚至有6.5公分。

收治張先生的彰基血液腫瘤科暨細胞治療中心主任賴冠銘醫師表示，張先生雖然病程進展快速，但其當機立斷，接受細胞治療等複合式治療，因此看起來生活品質維持的不錯。賴冠銘主任為張先生規劃的第一階段治療，先接受自體免疫細胞_自然殺手細胞(NK cell)治療強化張先生免疫力與體力，並接受西醫標靶與化學治療破壞癌細胞生長、與中醫輔助治療減緩身體不適，三管齊下。

張先生的細胞治療最後的第六劑回輸後，同年3月追蹤正子攝影，發現肝臟及肺臟轉移部份已完全消失。接著由大腸直腸外科主任張譽耀醫師，針對原發部位進行直腸切除術，並自同年6月開始第二次細胞治療_樹突細胞(DC)、9月完成五劑注射，10月追蹤磁振造影，癌細胞穩定控制中。

腫瘤擴散多部位手術難度高

張譽耀醫師表示，張先生一開始由於腫瘤擴散到許多部位無法手術，彰基針對這種病情複雜的大腸直腸癌病人，皆會舉辦多專科團隊會議，邀請血液腫瘤科、大腸直腸外科、肝膽外科、胸腔外科、放射科、病理科、放射腫瘤科、核子醫學科等專家，一起開會討論，怎麼做才是對病人最好的。在開會討論後，決定先讓張先生到血液腫瘤科治療，治療過後，後續的檢查也證實了絕佳的治療效果。

張譽耀主任採用的是經肛門全直腸繫膜切除手術（TaTME），這個手術的優點，就是可以經由肛門內視鏡，在手術當下定位出腫瘤的位置，即時決定需要切除的腸道，確保腫瘤有被醫師拿乾淨，又能盡可能保留病人的腸道，以減少術後頻便、滲便對病人造成的影響。

合併中醫治療 減輕放化療副作用

中醫部主任陳稼洺醫師指出，在癌症治療中，患者往往需要接受手術併放射、化學及標靶療法等，常伴隨著強烈的副作用和不適感，而在合併中醫治療的經驗中發現，中醫確實能幫助患者減輕放、化療及標靶藥物的副作用，也能加快手術後之康復，並提高存活率及降低癌症復發和轉移，維持長期療效。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61233

腫瘤 癌細胞 癌症

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