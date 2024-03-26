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凱特王妃罹癌 為何做預防性化療？醫曝幾種原因

NOW健康／連慧婷 報導
(取材自NOW健康)
(取材自NOW健康)

英國女王伊麗莎白二世逝世後，威廉王子與凱特王妃成為皇室焦點，不過，去年年底凱特王妃突然消失於大眾眼前，不再參加公開活動，今年年初，英國皇室主動公布她接受手術的消息。日前凱特王妃在社群證實她年初手術後確診罹癌，如今正積極接受治療「預防性化療」，目前處於治療的早期階段。

英國時間3月22日凱特王妃發佈視頻，她在影片中表示，1月初接受腹部手術非常成功，但在術後檢查發現罹癌證據，而醫療團隊經評估後建議她，先做「預防性化療」，她也告訴癌友們「無論如何請不要失去信心或希望，你並不孤單！」

凱特王妃表示，「這當然使我感到巨大的震驚，為了我們的家庭，威廉（William）和我一直在盡一切努力私下處理這件事。對我們全家來說，這幾個月是非常艱難的，但我有1支出色的醫療團隊，他們無微不至的照顧我，我對此非常感激。」

外媒報導，加州大學舊金山分校醫學教授兼胃腸道腫瘤學家Katherine Van Loon表示，「預防性化療」屬於1種輔助化療，目的在於消滅醫師看不到或可能錯過的任何微觀癌細胞，還可抑制癌細胞擴散到身體其他部位。

<到底凱特王妃罹患哪種癌症？目前眾說紛紜，對此，嘉義大林慈濟醫院血液腫瘤科主治醫師李思錦表示，因為外電資料有限，難以推測罹患什麼癌症。由於凱特王妃接受開腹手術，切除腹腔腫瘤，因此，範圍不外乎是胃癌、胰臟癌、大腸癌、卵巢癌、子宮內膜癌等。

一般來說，預防性化療就是輔助性化療，擔心日後癌細胞復發或轉移，均會透過輔助性化療，減少復發及轉移風險。李思錦指出，凱特年僅42歲，年輕且體力佳，這是抗癌的優勢，而她挺身而出，這次透過視訊影片公布罹癌，正面鼓舞所有治療中的癌友。

NOW健康

凱特 癌細胞 腫瘤

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