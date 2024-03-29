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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

青少年打籃球跳投膝蓋劇痛 脛骨粗隆骨折

潘奕言
脛骨上緣突起即是脛骨粗隆，年輕朋友運動起跳及落地瞬間，股四頭肌用力收縮，力量經由髕骨及韌帶傳送到脛骨粗隆上。（圖／高雄中正脊椎骨科提供）
脛骨上緣突起即是脛骨粗隆，年輕朋友運動起跳及落地瞬間，股四頭肌用力收縮，力量經由髕骨及韌帶傳送到脛骨粗隆上。（圖／高雄中正脊椎骨科提供）

15歲李姓學生酷愛打籃球，日前一個急停跳投動作後，膝蓋下方突然劇痛，整個人癱倒在地爬不起來，檢查後發現是「脛骨粗隆骨折」。骨科醫師提醒，青少年脛骨粗隆處生長板尚未閉合，過度跳躍容易骨折，建議運動前做好暖身及伸展。

高雄中正脊椎骨科醫師廖志祥表示，脛骨上緣的突起即是脛骨粗隆，是膝蓋韌帶與脛骨的連結處。李同學送醫後，醫師為他進行固定手術，術後進行二至三個月的復健治療。

脛骨粗隆骨折好發於12至15歲的年輕運動愛好者，常因為起跳及落地瞬間，股四頭肌用力收縮，力量經由膝蓋韌帶傳送到脛骨粗隆上，把脛骨粗隆處的生長板硬生生拉起，造成骨折。

主要是青少年的脛骨近端有兩處生長板，快速發育階段，生長板由後往前閉合，但在15歲增高期後段，脛骨粗隆處的生長板還未閉合，仍處於疏鬆、脆弱層，但青少年的肌肉、肌腱及韌帶快速生長，在股四頭肌劇烈拉扯下，造成脛骨粗隆骨折。

該如何預防？廖志祥說，適當運動可強化膝蓋周邊肌肉、骨骼，讓膝蓋穩定性更高；運動前也要適當伸展及暖身，讓肌腱保持柔軟度，循序漸進，讓骨骼發育跟上肌力。

他也提醒，脛骨粗隆骨折前常先發生「脛骨粗隆骨凸炎」，若跑跳時覺得膝蓋前側不舒服，經過適當休息及藥物治療後即可改善；但若不舒服超過三周，經休息也無法改善，應盡早就醫，找出病因。

骨科

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