長期服用恐上癮 從安眠藥歷史揭常見副作用

(取材自NOW健康)

台灣專業藥師「藥博士 正藥說」在臉書 貼文介紹人工合成的安眠藥歷史，原來古代的酒精就是最早的安眠藥物，隨著藥物精進，苯二氮平類（benzodiazepines，BZD）藥物為目前最常使用的安眠鎮靜藥物，但須在醫師評估下服用，才能減少「耐受性」、「依賴性」等困擾。

藥博士表示，19世紀最早的合成安眠藥為「溴化鉀」（potassium bromide）與「水合氯醛」（chloral hydrate），到了20世紀初，巴比妥類（barbiturates）藥物開啟安眠藥的全新紀元。苯二氮平類（benzodiazepines，BZD）藥物問世後，因擁有更好的安全性與廣用性，迅速地取代了高危險的巴比妥類藥物。

藥博士表示，苯二氮平類（Bezodiazepine，BZD）藥物是安眠鎮靜藥物中的1個大家族，這類藥物通常在藥物學名中以-zolam或-zepam結尾，依據藥效持續的時間可分為短效、中效與長效。由於苯二氮平類藥物具有潛在的「耐受性」、「依賴性」、「濫用性」以及「社會危害性」，因此這類藥物的使用受到管制藥品管理條例的限制，被列為第3級或第4級管制藥品。

所謂「耐受性」是指在使用相同劑量藥物下，身體對於藥物帶來的助眠效果逐漸降低的現象，而「依賴性」則是因為在生理或心理上依賴藥品幫助睡眠，導致不吃藥，就很難入睡。

此外，長期使用苯二氮平類藥物，若突然停藥，可能發生反彈性失眠 ，甚至出現「戒斷症狀」，包括焦慮、厭食、頭痛、噁心等。若需停藥，建議依照醫師指示，採取漸進式減量，再逐漸停藥。

此外，失眠原因多元，除了尋找原因、改變生活習慣，建議透過醫師診治後開立安眠藥。然而，若未在醫師與藥師指示下用藥，或者突然停藥，長期恐引發副作用，出現耐藥性及依賴性等問題。若用藥後，發現身體不適，如頭暈、頭痛、嗜睡、恍惚、焦慮、厭食、抽搐、夢遊等，應立即停止服用，並儘速回診。

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