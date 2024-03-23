我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫斯科恐攻至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士

小學生在北加聖他克魯茲山裡 發現古代樹懶化石

長期服用恐上癮 從安眠藥歷史揭常見副作用

NOW健康／連慧婷 報導
(取材自NOW健康)
(取材自NOW健康)

台灣專業藥師「藥博士 正藥說」在臉書貼文介紹人工合成的安眠藥歷史，原來古代的酒精就是最早的安眠藥物，隨著藥物精進，苯二氮平類（benzodiazepines，BZD）藥物為目前最常使用的安眠鎮靜藥物，但須在醫師評估下服用，才能減少「耐受性」、「依賴性」等困擾。

藥博士表示，19世紀最早的合成安眠藥為「溴化鉀」（potassium bromide）與「水合氯醛」（chloral hydrate），到了20世紀初，巴比妥類（barbiturates）藥物開啟安眠藥的全新紀元。苯二氮平類（benzodiazepines，BZD）藥物問世後，因擁有更好的安全性與廣用性，迅速地取代了高危險的巴比妥類藥物。

藥博士表示，苯二氮平類（Bezodiazepine，BZD）藥物是安眠鎮靜藥物中的1個大家族，這類藥物通常在藥物學名中以-zolam或-zepam結尾，依據藥效持續的時間可分為短效、中效與長效。由於苯二氮平類藥物具有潛在的「耐受性」、「依賴性」、「濫用性」以及「社會危害性」，因此這類藥物的使用受到管制藥品管理條例的限制，被列為第3級或第4級管制藥品。

所謂「耐受性」是指在使用相同劑量藥物下，身體對於藥物帶來的助眠效果逐漸降低的現象，而「依賴性」則是因為在生理或心理上依賴藥品幫助睡眠，導致不吃藥，就很難入睡。

此外，長期使用苯二氮平類藥物，若突然停藥，可能發生反彈性失眠，甚至出現「戒斷症狀」，包括焦慮、厭食、頭痛、噁心等。若需停藥，建議依照醫師指示，採取漸進式減量，再逐漸停藥。

此外，失眠原因多元，除了尋找原因、改變生活習慣，建議透過醫師診治後開立安眠藥。然而，若未在醫師與藥師指示下用藥，或者突然停藥，長期恐引發副作用，出現耐藥性及依賴性等問題。若用藥後，發現身體不適，如頭暈、頭痛、嗜睡、恍惚、焦慮、厭食、抽搐、夢遊等，應立即停止服用，並儘速回診。

NOW健康報導

失眠 臉書

上一則

做不了這個動作 早死機率較高

下一則

更年期如何保養？網推8招緩解停經不適 要補充1維生素

延伸閱讀

相隔不到一年 中國房價下跌近23% 專家：還會繼續跌

相隔不到一年 中國房價下跌近23% 專家：還會繼續跌
專家：若看好川普當選 可預作4財務規畫

專家：若看好川普當選 可預作4財務規畫
中國浙江璟原北美辦事處 長期收購中國字畫

中國浙江璟原北美辦事處 長期收購中國字畫
「以為病好了」自行停藥 23歲女紅斑性狼瘡復發險洗腎

「以為病好了」自行停藥 23歲女紅斑性狼瘡復發險洗腎

熱門新聞

女星奧利薇亞穆恩因為利用「乳癌風險計算機」評估自身狀況，及早發現乳癌並及早接受治療。(美聯社)

華裔混血女星罹癌切除雙乳 呼籲使用「乳癌風險計算機」

2024-03-18 20:10
圖片來源 ／NOW健康

清血管又降膽固醇 公開10大好油脂食物 適量吃好處多

2024-03-16 01:45
汪小菲和大S離婚兩年多，還有許多官司在打。（本報系資料照片）

大S爆孕期遭7.7公斤「哈利波特精裝書」砸 醫曝搶救黃金15分鐘

2024-03-21 02:22
培根含高達90%的油脂，也因其為醃漬品所以含有高鈉，為了保存及增加顏色鮮艷會加入各種化學添加物，吃多恐增加大腸癌風險。(取材自unsplash.com/@thoughtcatalog)

營養師曝「6大超毒食物」早餐人氣品項竟上榜

2024-03-17 19:30
（取材自NOW健康）

紅殼蛋比白殼蛋營養？雞蛋營養多寡關鍵看這裡

2024-03-18 00:45
圖片來源 ／NOW健康

4方法預防骨質疏鬆 2治療降低骨折風險

2024-03-17 03:30

超人氣

更多 >
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸

紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸
曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了
凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元
旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡