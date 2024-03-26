飛蚊症肝腎虧虛導致 中醫調理有助改善

老化與用眼過度是飛蚊症主因，護眼按摩運動可助明目，注意飲食與生活習慣也可改善；示意圖。（圖／123RF）

現代科技進步，多數人重度依賴3C產品，上班看電腦螢幕、下班後也緊盯手機不放，大量用眼之餘，不僅眼睛容易疲勞痠痛，還可能罹患現代文明病之一的「飛蚊症」。中醫認為，飛蚊症是肝腎虧虛的表現，並非老人的專利，任何年齡層都有可能。

老化、用眼過度 罹病主因

台灣新北聖元中醫院長鄭愛蓮醫師表示，飛蚊症是一種眼睛玻璃體退化的生理現象，除了年紀大自然老化因素，最主要是「用眼過度」引起，現代人往往近距離、長時間使用3C產品，若本身有高度近視、眼睛開過刀，經常熬夜等，都會使眼睛提早退化，近年來臨床上遇到因飛蚊症求診的患者也比以前要多。

鄭愛蓮透露，常遇許多患者主訴「眼前老是有蚊子飛來飛去好討厭，卻怎麼也打不著？」其實這種現象是眼睛玻璃體退化後，進而產生許多形狀不一的混濁物漂浮在玻璃體內，有的是點狀、線狀、長條狀、圓形或不規則形，可能單眼或雙眼都有，若是數量少，雖然擾人但還能勉強「視而不見」；若數量過多且大片，就會影響視力與生活品質。

理肝腎促進活血 搭配針灸

鄭愛蓮收治一名50多歲的男性台商，高度近視1000多度，求診時主訴左眼有飛蚊症，前面有幾條黑色的線，比縫衣針還粗一些，當眼球轉動時會在眼前跑來跑去，令他相當困擾，就醫服用中藥和針灸治療三周，飛蚊顏色從灰黑變淡灰色，繼續服藥治療後，飛蚊幾乎完全消退。另一名大學生因課業壓力、又常熬夜，也出現飛蚊症，服藥合併針灸治療一個月便復元。

中醫觀點認為會有飛蚊症，主因是肝腎虧虛導致；鄭愛蓮醫師解釋，飛蚊症屬於虛證，是玻璃體衰退的問題，不像實證多半是發炎、發熱、紅腫表現。治療飛蚊症會以服用中藥調理肝腎，像是促進活血如當歸、黃耆等，熟地補肝腎、決明子清肝明目等，體質燥熱者可添加菊花助清熱；藥物效用較為溫和漸進，若搭配每天或一周至少兩次針灸，刺激眼周穴位、幫助氣血循環，能緩解疲勞、痠澀感，眼睛瞬間清亮。

護眼按摩、運動 有助明目

另外，鄭愛蓮醫師建議平日可多做眼部按摩和眼球運動，首先以輕按壓或輕揉方式，依序從兩側眉頭、眉中、眉尾，到太陽穴（左右眼尾外側），再到下眼眶的中間部位（眼球正下方），接著再按眼頭，每個部位各五次；完成後將雙眼閉起進行眼球運動，由右至左、由左至右、由上至下、由下至上，讓眼球活動各五次；再轉動眼球順時針與逆時針各五次，完成後將雙手心搓熱後覆蓋雙眼約一分鐘，就能達到舒緩明目的效果。

一旦出現飛蚊症時，應先至眼科檢查，排除是否有視網膜或血管病變等病理性問題。日常飲食應少辣、少油炸，如果持續太勞累、熬夜、應酬等舊習不改，一樣會傷肝腎，飛蚊症還是可能復發；外出時建議選擇墨色或褐色的太陽眼鏡，遮陽效果較佳。

鄭愛蓮提醒，通常飛蚊症與個人基因體質有關連，症狀出現後愈早治療復元時間愈快，若病史數年以上，治療時間相對也會更久。

常見Q&A問題

Q：飛蚊症會自己好嗎？

A：飛蚊症是玻璃體內部的混濁物，原則上不會自己消失。

Q：有沒有食物有益於飛蚊症的治療，吃葉黃素對飛蚊症有效嗎？

A：沒有，目前並沒有大型研究證實任何食物或葉黃素對於飛蚊症有幫助。

Q：飛蚊症和過度使用眼睛有沒有關係？常看電腦螢幕會讓飛蚊症增加嗎？

A：良性的飛蚊症和年紀造成的玻璃體退化有關，和使用眼睛或看電腦螢幕無關。

●資料來源／取材自台灣亞東醫院

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