我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子自曝曾吸毒 川普：當總統「不排除驅逐出境」

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

胃食道逆流不需要忌口？針灸扭轉絕望的人生

健康醫療網／記者吳儀文報導
（圖／健康醫療網提供）
（圖／健康醫療網提供）

40多歲A女士因為胃食道逆流，常有胸口灼熱、疼痛等問題，吃了很多藥、經過許多治療，症狀都沒改善，甚至喉嚨痛到沒辦法說話，嚴重影響睡眠，原本經營的公司也因此收掉了，而且疼痛問題讓她連進食都有困難，胃食道逆流遲遲找不到解方再加上無法工作、人生無味讓她相當憂鬱，甚至連遺書都寫好了。

中西醫整合針灸門診楊龍駿醫師表示，許多人和A女士一樣受胃食道逆流所擾，吃了許多藥、限制飲食但都沒改善，甚至得到憂鬱症，不過胃食道逆流其實跟飲食無關，不需忌口，而且可以透過針灸治療，不需吃胃藥，像A女士經過針灸治療後已經完全康復，可以正常飲食，現在退休到處遊山玩水，遺書也撕掉了。

胃酸逆流問題出在「賁門」

許多人都聽過「胃食道逆流要注意飲食」，什麼食物要先吃、什麼要後吃、哪些東西可以吃、哪些不能吃，零零總總相當複雜。但楊龍駿醫師指出，其實治療重點根本不在飲食，因為胃食道逆流主要的問題是在「賁門括約肌鬆弛」，不需要限制飲食，只要賁門恢復正常功能，吃什麼、喝什麼都不會有問題。

賁門是胃、食道相連的部分，其括約肌的作用主要是為了防止胃內容物逆流。楊龍駿醫師表示，胃在蠕動收縮時會產生壓力，一旦賁門括約肌鬆弛，胃酸就有可能因此往上衝，嚴重甚至連食物都會跑上來，但是目前中、西醫都沒有針對賁門治療的藥物，都只是退而求其次消極地減少胃酸分泌，避免造成症狀。

不過，楊龍駿醫師從針灸方面去研究發現，可以透過某些穴位利用頭皮針、耳針直接刺激賁門收縮，使胃食道逆流的問題漸漸獲得改善。楊龍駿醫師提到，目前統計，平均治療約2個療程（1個療程＝10次治療）後，9成以上的胃食道逆流患者都會痊癒。

針灸後注意2重點 正常飲食、好好保養

在針灸治療過程中不需要忌口，也不用配合藥物治療，楊龍駿醫師表示，治療後通常只要注意以下2點，好好保養，就不會再讓胃食道逆流復發了：吃飯不要吃太快。飯後不要擠壓胃部，如：劇烈運動、仰臥起坐、趴睡等，都有可能會增加胃部壓力使胃酸逆流。

胃酸逆流可能會灼傷食道、喉嚨等，造成胸口悶痛、胸口灼熱、喉嚨異物感、喉嚨腫痛、咳嗽、聲音沙啞、吞嚥困難等症狀，長期未改善可能會造成食道發炎、食道狹窄，甚至產生癌前病變「巴瑞特氏食道」，進而變成食道癌，建議有胃食道逆流問題的民眾應及早就醫，與醫師討論最適當的治療方式。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61172

中風 退休 巴瑞特

上一則

喝檸檬水 有利身體但未必能減肥

下一則

春天溫差大 清晨這時間好發心血管疾病 腦中風危險增

延伸閱讀

7旬婦車禍脊髓損傷險癱瘓 術後能走路了

7旬婦車禍脊髓損傷險癱瘓 術後能走路了
別老盯手機 低頭族烏龜頸上身 還衍生胃食道逆流

別老盯手機 低頭族烏龜頸上身 還衍生胃食道逆流
永發針灸理療中心痛症權威 36年經驗著名中醫師鄒長銜主理

永發針灸理療中心痛症權威 36年經驗著名中醫師鄒長銜主理
吃飯配手機不只「烏龜頸」 還讓胃食道逆流好不了

吃飯配手機不只「烏龜頸」 還讓胃食道逆流好不了

熱門新聞

早餐為我們開啟美好活力的一天。（Pexels）

愈吃愈瘦的7種早餐食物 照著吃每月爆減3公斤

2024-03-13 19:15
女星奧利薇亞穆恩因為利用「乳癌風險計算機」評估自身狀況，及早發現乳癌並及早接受治療。(美聯社)

華裔混血女星罹癌切除雙乳 呼籲使用「乳癌風險計算機」

2024-03-18 20:10
圖片來源 ／NOW健康

糖尿病5大壞習慣 及早避開降低洗腎風險

2024-03-15 00:30
圖片來源 ／NOW健康

清血管又降膽固醇 公開10大好油脂食物 適量吃好處多

2024-03-16 01:45
（取材自NOW健康）

紅殼蛋比白殼蛋營養？雞蛋營養多寡關鍵看這裡

2024-03-18 00:45
培根含高達90%的油脂，也因其為醃漬品所以含有高鈉，為了保存及增加顏色鮮艷會加入各種化學添加物，吃多恐增加大腸癌風險。(取材自unsplash.com/@thoughtcatalog)

營養師曝「6大超毒食物」早餐人氣品項竟上榜

2024-03-17 19:30

超人氣

更多 >
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅
聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高