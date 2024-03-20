胃食道逆流不需要忌口？針灸扭轉絕望的人生

（圖／健康醫療網提供）

40多歲A女士因為胃食道逆流，常有胸口灼熱、疼痛等問題，吃了很多藥、經過許多治療，症狀都沒改善，甚至喉嚨痛到沒辦法說話，嚴重影響睡眠，原本經營的公司也因此收掉了，而且疼痛問題讓她連進食都有困難，胃食道逆流遲遲找不到解方再加上無法工作、人生無味讓她相當憂鬱，甚至連遺書都寫好了。

中西醫整合針灸門診楊龍駿醫師表示，許多人和A女士一樣受胃食道逆流所擾，吃了許多藥、限制飲食但都沒改善，甚至得到憂鬱症，不過胃食道逆流其實跟飲食無關，不需忌口，而且可以透過針灸治療，不需吃胃藥，像A女士經過針灸治療後已經完全康復，可以正常飲食，現在退休 到處遊山玩水，遺書也撕掉了。

胃酸逆流問題出在「賁門」

許多人都聽過「胃食道逆流要注意飲食」，什麼食物要先吃、什麼要後吃、哪些東西可以吃、哪些不能吃，零零總總相當複雜。但楊龍駿醫師指出，其實治療重點根本不在飲食，因為胃食道逆流主要的問題是在「賁門括約肌鬆弛」，不需要限制飲食，只要賁門恢復正常功能，吃什麼、喝什麼都不會有問題。

賁門是胃、食道相連的部分，其括約肌的作用主要是為了防止胃內容物逆流。楊龍駿醫師表示，胃在蠕動收縮時會產生壓力，一旦賁門括約肌鬆弛，胃酸就有可能因此往上衝，嚴重甚至連食物都會跑上來，但是目前中、西醫都沒有針對賁門治療的藥物，都只是退而求其次消極地減少胃酸分泌，避免造成症狀。

不過，楊龍駿醫師從針灸方面去研究發現，可以透過某些穴位利用頭皮針、耳針直接刺激賁門收縮，使胃食道逆流的問題漸漸獲得改善。楊龍駿醫師提到，目前統計，平均治療約2個療程（1個療程＝10次治療）後，9成以上的胃食道逆流患者都會痊癒。

針灸後注意2重點 正常飲食、好好保養

在針灸治療過程中不需要忌口，也不用配合藥物治療，楊龍駿醫師表示，治療後通常只要注意以下2點，好好保養，就不會再讓胃食道逆流復發了：吃飯不要吃太快。飯後不要擠壓胃部，如：劇烈運動、仰臥起坐、趴睡等，都有可能會增加胃部壓力使胃酸逆流。

胃酸逆流可能會灼傷食道、喉嚨等，造成胸口悶痛、胸口灼熱、喉嚨異物感、喉嚨腫痛、咳嗽、聲音沙啞、吞嚥困難等症狀，長期未改善可能會造成食道發炎、食道狹窄，甚至產生癌前病變「巴瑞特 氏食道」，進而變成食道癌，建議有胃食道逆流問題的民眾應及早就醫，與醫師討論最適當的治療方式。

資料來源：健康醫療網

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