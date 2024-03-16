愛吃生魚片突腹痛掛急診 胃鏡驚見冬粉狀寄生蟲入侵

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1名51歲劉先生，曾在飯局中猛吃生魚片和烏賊，沒想到過幾天突然解黑便，出現頭暈、上腹痛、心悸的症狀，嚇得他趕緊至台灣烏日林新醫院急診就醫。抽血檢驗血紅素從14降到10，出現貧血現象，住院期間安排胃鏡檢查，除了有胃潰瘍和胃幽門桿菌感染，竟意外發現1條長達2公分冬粉狀不明物體，嵌在賁門附近微微蠕動，胃腸肝膽科林裕鈞醫師研判是海獸胃線蟲感染，使用器械將其夾出，經病理化驗證實且投予潰瘍用藥，採幽門桿菌除菌治療，終於改善痊癒。





▲內視鏡寄生蟲照片。（圖／烏日林新醫院提供）

吃生食、未熟食物恐增寄生蟲風險 海獸胃線蟲常見症狀要注意

烏日林新醫院胃腸肝膽科林裕鈞醫師表示，一般人感染海獸胃線蟲（Anisakiasis）通常沒有感覺，大多會在胃鏡檢查中意外發現，根據統計，若有症狀，通常會於食用後48小時內出現，因此和急性腸胃炎不容易區分。當寄生蟲侵犯腸胃道黏膜，可能引起腹痛、噁心、嘔吐、腹脹、腹瀉、糞便含血或黏液、輕微發燒，偶爾出現過敏反應伴隨紅疹、發癢。

任何食物在尚未完全煮熟的情況下，都可能有寄生蟲風險！許多民眾會詢問醫師是否魚肉建議煮熟再吃，不要吃生魚片呢？烏日林新醫院胃腸肝膽科林裕鈞醫師指出，其實只要了解海獸胃線蟲的生活史，不需要太緊張焦慮。

人類並非海獸胃線蟲的主要宿主，它在人體內無法產卵繁衍，幾天後就會死亡，即使產生症狀，大多在2至3週內自行消失痊癒，極少數才會持續數月以上，而海獸胃線蟲並不會像鉤蟲、蛔蟲、絛蟲這類人畜共通寄生蟲，會鳩佔鵲巢甚至佔地為王。

吃芥末、蒜薑有殺菌作用？選吃這類產品才是關鍵

烏日林新醫院胃腸肝膽科林裕鈞醫師表示喜歡吃生魚片的人，也會想說是不是能用芥末來預防？或者自行服用驅蟲藥？不過，很可惜的是，無論是芥末、醋、薑、蒜、辣椒等食材，都無法將蟲體殺滅，也沒有殺菌的效果。另外醫院和坊間藥局 的驅蟲藥，也尚未出現經研究證實有效的藥方，治療上仍以內視鏡檢夾除為主。

饕客們如果要講究安全，和鹹水的漁獲相比，淡水養殖的海產帶有蟲體蟲卵的機會較低。台灣衛福部食藥署也指出，冷凍處理可以殺死蟲體，提供生食之魚、烏賊等海產業者，應先以−35°C以下低溫 冷凍15小時以上，或−20°C冷凍7天以上，降低寄生蟲感染的風險。現撈不見得比較鮮甜，急凍處理過的海產，肉質不會被冰晶破壞，更能兼具安全與美味！

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